El papel de la administración

La concejala de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Vigo, María José Caride, abordó en su intervención el papel clave que juega la administración pública a la hora de colaborar con el sector inmobiliario e inició su exposición retrotrayéndose al duro varapalo que supuso para la ciudad olívica la revocación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo por parte del Tribunal Supremo en 2015, asegurando que “la anulación del Plan General de 2008 fue una mala noticia en su momento, pero también supuso la oportunidad de repensar esta ciudad a una escala distinta. El contexto cambió de forma brutal y aquella fue una oportunidad para reformular ciertos aspectos y repensar los espacios en los que tenemos que convivir, para así mejorarlos y garantizar los estándares que a una ciudad como esta se le deben exigir, generando nuevos espacios y vivienda libre y protegida”.

A la espera de la aprobación definitiva del nuevo PXOM, prevista al pasar la temporada estival y que para los agentes económicos del sector supone “ver la luz” de cara a sus proyectos inmobiliarios, María José Caride apuntó que la Xunta de Galicia “se comprometió a que iban a tramitarlo de forma rápida” e hizo alusión a la recientemente anunciada limitación de la vivienda de uso turístico que facilitará el nuevo instrumento de ordenación urbanística. En este sentido, la concejala viguesa indicó que “el nuevo PXOM limita y establece uso residencial y turístico, y es que el uso residencial condiciona las dotaciones que el Concello debe asumir. No es lo mismo disponer de un apartamento que no genera ni masa crítica, ni social, ni demandante de dotaciones, que el suelo residencial de carácter de vivienda permanente. El uso turístico se asemeja al de la actividad económica de uso hotelero, por lo que los requisitos que se exigirán serán los mismos que los de cualquier actividad económica y, de aquí en adelante, no se puede plantear un apartamento turístico en el 3º A de cualquier edificio”.

Asimismo, la titular del departamento municipal de Urbanismo y Vivienda hizo referencia a las viviendas vacías. Caride comentó que “a menudo se habla de la necesidad de poner en el mercado viviendas vacías. En Vigo, tenemos contabilizadas unas 20.000, pero hay que tener en cuenta que no todas están en condiciones de uso, ya que muchas no reúnen los requisitos, cuentan con PERI pendiente de desarrollo, otras están sin habitar, pero también hay muchas que se están usando, puesto que pertenecen a personas que van a pasar el fin de semana, son de hijos que tienen a sus padres en residencias, etc”. A este respecto, la concejala afirmó que “el Concello pretende, en primer lugar, aplicar el recargo del IBI del 50% en todas aquellas que sean propiedad de personas jurídicas, no físicas. En cuanto a las viviendas en las que no detectamos consumo de agua de ningún tipo, unas 13.000 aproximadamente, en este caso queremos establecer una medida en positivo, con ayudas y unas condiciones favorables para que incorporen al alquiler aquellas que estén en condiciones”.

Por último, Caride citó la problemática de los jóvenes, “que se van a los municipios colindantes porque no pueden desarrollar en Vigo su proyecto de vida y es nuestro deber usar todos los mecanismos posibles para dar respuesta a sus necesidades”, concluyó.