Liberación de suelo y promoción pública, claves en el futuro inmobiliario

Es en la actualidad una de las preocupaciones que más quita el sueño a la ciudadanía. Tanto en caso de compra como de alquiler, la vivienda ocupa gran parte de los quebraderos de cabeza de millones de familias, puesto que se ven abocadas a destinar, cada año que pasa, un mayor porcentaje de su presupuesto a garantizarse un acceso a ella.

Precios desbocados, oferta muy limitada, demanda al alza y los efectos derivados de las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en los últimos años han levantado un cerco difícil de salvar para gran parte de la población. Oferta, demanda y precios, compra y alquiler, financiación a promotores inmobiliarios, falta de suelo para ejecutar nuevos proyectos o la necesidad de una mayor apuesta por la promoción pública, fueron algunas de las cuestiones que se abordaron en el foro El entorno económico de 2024 y su influencia en el sector inmobiliario, un encuentro organizado por FARO, en colaboración con Habitat Inmobiliaria, Abanca y Grupo ATValor, con el objetivo de analizar de forma pormenorizada los factores estructurales del desarrollo de la vivienda y clarificar las problemáticas que se erigen en el mercado.

Contando con la presencia del gerente territorial norte de Habitat Inmobiliaria, Julio Moreno; del director territorial noroeste de Grupo ATV Valor, Diego Esquer; del responsable de negocio promotor de Abanca, Roberto Fernández, y del presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (Aproin), Javier Garrido, la sede del Círculo de Empresarios de Galicia fue el escenario en el que se llevó a cabo la mesa de debate que estuvo moderada por el jefe de Economía de FARO DE VIGO, Julio Pérez, quien inauguró el coloquio recordando cómo la pandemia hizo contener la respiración a un sector que todavía tenía presentes aquellas sombras de la crisis financiera de 2008 mientras atisbaba una recuperación, si bien fue uno de los primeros en alzar el vuelo “retroalimentado por el redescubrimiento de las familias de la necesidad de un hogar confortable y el ahorro embalsado, como a menudo recuerda el Banco de España, por las medidas de protección de rentas desde las administraciones”, destacó el responsable de Economía de este periódico, puntualizando que, ahora, “el escenario es otro”.

Julio Pérez concluyó indicando que “la lucha del Banco Central Europeo contra la inflación con ese giro vertiginoso de los tipos de interés consiguió lo que no logró la pandemia, una desaceleración de una actividad que es motor fundamental del PIB, muy intensa en el empleo, clave en la transición energética y que convive con un enorme debate social sobre los precios porque la vivienda, además de un producto más, es un derecho”.

De izquierda a derecha Roberto Fernández (Abanca), Julio Moreno (gerente territorial de Habitat para la zona norte), María José Caride (concejala de Urbanismo), Javier Garrido (presidente de Aproin), y Diego Esquer (director de Grupo ATValor para el noroeste de España) en el foro inmobiliario organizado por FARO. . / Marta G. Brea

Antes de iniciar la charla, la concejala de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Vigo, María José Caride, se ocupó de la apertura institucional, en la que puso en valor la iniciativa del propio sector para discutir las claves de su futuro, lo que entendía que permitiría aclarar las tendencias del sector en la ciudad olívica.

Desde el punto de vista financiero, fue Roberto Fernández quien aportó las primeras impresiones sobre el estado de salud del sector inmobiliario en Vigo. El responsable de negocio promotor de Abanca analizó que “es cierto que se ha pasado de una época muy relajada en los años 2007-2008 a un mayor control o regulación que en ciertos aspectos puede parecer excesivo, pero en Vigo estamos cómodos, porque aunque hemos visto que ha bajado el número de operaciones, el mercado funciona”, indicó.

Javier Garrido expuso las trabas que se encuentran las compañías inmobiliarias en la actualidad haciendo referencia a que “nos obligan a tener preventas antes de la construcción de la obra” e insistió en la necesidad de poder contar con mayor volumen de suelo disponible, un factor que Diego Esquer matizó indicando que “muchos tenedores de suelo son las administraciones públicas” y analizó que, tras la pandemia, la demanda se vio modificada y diversificada en la ciudad y zonas del área metropolitana, “como Baiona o Gondomar, que tenían reservas de suelo, se vieron afectadas”, a lo que añadió que “la reducción o estabilización de precios no se verá hasta dentro de tres o cuatro años”.

Por su parte, Julio Moreno destacó que para Habitat Inmobiliaria el 2024 está transcurriendo de “forma positiva. La gente está buscando vivienda y sigue habiendo apetito por comprar” y, a modo de ejemplo, habló de la casuística de su compañía afirmando que “estamos a más de año y medio de entrega y más del 50% está vendido”.

Los cuatro ponentes coincidieron en que, en sociedades como la gallega y española, al final es el propio mercado el que acaba encaminando a los ciudadanos a decantarse por adquirir una vivienda en propiedad, ya que “con los precios disparados, si puedes, al final compensa comprar a estar viviendo de alquiler”. Asimismo, los intervinientes estuvieron de acuerdo en que parte de la problemática de los alquileres se solucionaría con más promoción pública y, en este sentido, Garrido defendió que se debería contemplar la posibilidad de liberar ese tipo de viviendas en un momento determinado, “que no agote toda su vida en régimen de protección”, concluyó.

En el encuentro, Moreno aportó un dato demoledor relacionado con sus promociones, y es que afirmó que “la media de edad de los compradores de vivienda en Vigo es de 48 años”, por lo que la problemática va mucho más allá de las posibilidades de emancipación de los jóvenes, y mencionó que un 45% de las propiedades adquiridas en la ciudad son primera residencia, un 25% de inversión, un 20% de reposición y un 10% segunda residencia, datos que, según indicó, se pueden extrapolar al resto de la comunidad gallega.

Julio Moreno, gerente territorial norte de Habitat Inmobiliaria “Somos pioneros en canales como el ecommerce, el 10% de las operaciones se reservan vía web”

La monitorización de datos es clave para el desarrollo de la actividad de Habitat Inmobiliaria. Le han tomado el pulso al mercado de manera pormenorizada y Vigo es “una apuesta clarísima” a la hora de lanzar nuevas promociones. El gerente territorial de la firma en la zona del noroeste peninsular, Julio Moreno, aseguró que, de cara a la aprobación del nuevo PXOM, “a ver si después del verano lo podemos ver aprobado, ya que nosotros somos optimistas, tenemos muchas operaciones estudiadas y queremos lanzar nuevas promociones. Consideramos que la liberación de suelo finalista va a ser fundamental para la regulación de precios, porque el suelo es la materia prima de la vivienda”. En el encuentro, Moreno aportó datos destacados en relación a las decisiones de compra de sus clientes y las herramientas de comercialización, y es que afirmó “el interés por la obra nueva, las facilidades que damos a nuestros clientes y toda la información que disponen hace que el 85% decida la compra de su vivienda en menos de 30 días. En este sentido, además, incidió en que “somos pioneros en canales como el ecommerce, el 10% de nuestras operaciones se reservan vía web”.

Diego Esquer, director territorial noroeste del grupo ATValor “Galicia es la segunda comunidad en la que más vivienda se compra con recursos propios”

La consolidación de Vigo como motor industrial de Galicia ha conllevado a su vez el desarrollo de la ciudad olívica como polo de atracción de inversiones y residentes foráneos, lo que ha acelerado en los últimos años la escalada de los precios en materia de alquiler. El director territorial noroeste de Grupo ATValor, Diego Esquer, analizó en este sentido que “no hay suficiente oferta para tanta demanda y solo en los últimos tres o cuatro años, Vigo ha sido una de las ciudades en las que más han crecido los alquileres, entre un 30 y un 40%, y en compraventa sucede lo mismo”. Esquer también puso de relieve que en el mercado inmobiliario actual existe un dato que no se puede obviar, y es que “Galicia es la segunda comunidad en la que más vivienda se compra con recursos propios, y este es otro factor que distorsiona el mercado”. Asimismo, hizo referencia a la figura de las cooperativa de viviendas, destacando que en el último año “han funcionado mucho” y que han sido la fórmula que han encontrado personas que compartían la necesidad de adquirir una propiedad para asociarse y emprender proyectos de rehabilitación inmobiliaria, “¡y bendita rehabilitación!”, exclamó.

Roberto Fernández, responsable de negocio promotor de Abanca “Contamos con que se dé una relajación de tipos; la demanda embalsada en Vigo es salvaje”

Desde una perspectiva financiera, la sensación que está dejando este 2024 es que “el sector inmobiliario está viviendo un momento positivo”. Así lo afirmó el responsable de negocio promotor de Abanca, Roberto Fernández, quien comentó que desde las entidades financieras “contamos con que se dé una relajación de tipos y hay muchos proyectos que se han ralentizado a la espera de esa bajada”. Vinculado a esas expectativas, Roberto Fernández expuso que “hay una demanda embalsada en Vigo, también en A Coruña, que es salvaje y la oferta es inelástica” y también hizo mención a que, desde la pandemia y la guerra de Ucrania, se ha dado “un estrechamiento de las operaciones a nivel de venta y alquiler, pero nuestra prioridad es dar financiación con la normativa que marca el Banco Central”. En cuanto a la demanda, el responsable de negocio promotor de Abanca señaló que “el banco tiene que tener mucho cuidado con todas las operaciones que realiza y no vamos a entrar a todo, porque no podemos ni debemos, pero no se puede negar que la demanda hoy en día es la que es y todo lo que sale al mercado, se vende. Hay precios desorbitados y se vende”, concluyó Fernández.

Javier Garrido, presidente de Aproin “Los costes de construcción en una promoción inmobiliaria han subido un 40%”

Con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (Aproin) vio mermados sus socios de los 170 a prácticamente la veintena. Javier Garrido, el presidente de la entidad, aseguró que la anulación del PXOM en Vigo fue otro duro golpe para un sector en la provincia que empezaba a remontar y no ha sido hasta ahora que ha empezado “a ver la luz” ante la perspectiva de la aprobación del nuevo plan de ordenación urbanística. Con 35 años de trayectoria, Javier Garrido reivindicó el papel de los promotores locales y analizó que “la demanda se ha acumulado y no podemos ofrecer respuesta a toda ella. El suelo es esencial, es nuestra materia prima, y su escasez provoca que los precios aumenten”, a lo que el presidente de Aproin añadió que “hay que tener en cuenta que la mayor parte de los suelos están en manos por herencia y, derivado de la crisis, los promotores locales no han podido ir a por ellos”. Asimismo, Garrido apuntó que “el problema ahora es que los costes de construcción en una promoción inmobiliaria han subido un 40% y, en cuanto a los compradores, se requiere un ahorro”.