Altri tomará una decisión sobre su factoría de Palas de Rei antes de que finalice el año

Dos cuestiones separan por el momento a Galicia de la factoría de Altri, que, según sus promotores, situaría a la comunidad en “la vanguardia mundial de la industria textil sostenible”: la “seguridad jurídica” que otorgaría al proyecto la autorización ambiental de la Xunta y, en segundo lugar, lograr que finalmente entre la Administración autonómica y el Gobierno central costeen el 25% de los 1.000 millones de inversión requeridos para que la empresa ponga en marcha la fábrica de Palas de Rei. Una planta que, a pleno rendimiento, prevén que produzca hasta 200.000 toneladas de pasta de celulosa y 60.000 de lyocell –una fibra textil sostenible extraída de la madera, en este caso, eucalipto– para aprovisionar a la industria de la confección.

Así lo explicaron ayer los representantes de Altri, comandados por su CEO, José Soares de Pina, en una rueda de prensa en el compostelano Hostal dos Reis Católicos. Allí el consejero delegado de la compañía lusa achacó a la “desinformación”y al “clima de alerta” la contestación social existente contra el proyecto.

Una situación que Altri espera poder revertir con “datos objetivos” y “clarificando las preocupaciones” de la población local. “Ni nosotros ni nuestros inversores hacemos inversiones en espacios donde las comunidades en las que nos integramos no quieren estas instalaciones”, explicó Pina, que reivindicó que la empresa mantiene “unas relaciones excelentes” con las comunidades donde se asientan sus tres plantas en el país vecino. “Incluso el alcalde de Vila Velha de Ródão ha lamentado públicamente que no vayamos a hacer esta inversión en territorio portugués”, explicó el consejero delegado.

Cuestionado precisamente por la decisión de localizar esta planta en Galicia y no en Portugal, Soares de Pina explicó que es en la comunidad donde está la materia prima –el eucalipto– y que los costes que conllevaría transportarla hacia el sur del río Miño restaría rentabilidad al proyecto, además de ser contrarios a “los criterios de sostenibilidad”. “Esta es una inversión para 50 años, no para 2 o 3. No es un proyecto portugués en Galicia, sino que es netamente gallego”, esgrimió.

Con respecto a la cuestión medioambiental, tanto Soares de Pina como Carlos Van Zeller, consejero ejecutivo de la firma catalogaron de “nulo” el impacto que la factoría tendrá en la comarca de A Ulloa y en el cauce del río Ulla. Además aclararon que “la compañía nunca ha recibido ningún tipo de sanción en Portugal por incumplimientos de la regulación medioambiental”.

Así las cosas, ninguno de ellos negó los estudios que hablan de emisiones de 100.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera una vez la planta esté en marcha, si bien apuntaron que se tratará de un “dióxido de carbono biogénico”, causado por la combustión de los componentes orgánicos de la madera y no por combustibles fósiles. Una fuente de energía que no se empleará en Palas, del mismo modo que la lejía y el cloro. Para lograr la pasta soluble de celulosa se emplearán “componentes químicos con base de oxígeno”, explicó Van Zeller.

Financiación pública

Los representantes de Altri catalogaron la factoría que proyectan en Palas como un “proyecto greenfield”, es decir, aquellos que nacen de cero y conllevan “un riesgo industrial y de mercado importante”. Es por ello que para lograr que este sea viable consideran “necesario” que las administraciones financien al menos una cuarta parte de la inversión requerida para ponerlo en marcha. Sobre este punto, los representantes de la compañía lusa destacaron la “buena voluntad” tanto de la Xunta como del Gobierno central.

No obstante, Soares de Pina reconoció la dificultad de incorporar un proyecto de este tamaño en el PERTE de descarbonización, por lo que explicó que en este momento se discute con el Gobierno “la forma adecuada” para acceder a una ayuda directa con cargo a los fondos NextGeneration, para lo que se precisaría la luz verde de la Unión Europea.

1.000 millones más

En caso de que la decisión de Altri sea finalmente favorable y se inicie la construcción de la planta, con una duración prevista de 3 años hasta que esta pueda funcionar a pleno rendimiento, Soares de Pina avanzó que la compañía prevé una segunda fase del proyecto que supondría una nueva inversión de 1.000 millones de euros. De este modo se incorporarían más equipos y se realizarían modificaciones en la factoría con el objetivo de alcanzar las 400.000 toneladas anuales de pasta soluble y las 200.000 de fibra textil en un proceso integrado.

Además, se instalaría una planta piloto de reciclaje de residuos textiles. Sin embargo, Soares de Pina advirtió que para ello “hay que tener ya un proceso productivo estable de fibras solubles”.

“En proyectos de esta envergadura hay cambios”, admite la Xunta

El consejero delegado de Altri se refirió también a las palabras de la conselleira de Economía, Comercio e Industria, María Jesús Lorenzana, que en una entrevista en el diario Economía Digital señalaba que el grupo luso “iba a tener que corregir y matizar en la tramitación de su proyecto”. Soares de Pina apuntó que “un proyecto de esta complejidad nunca está cerrado” y señaló que en estos momentos su compañía se encuentra estudiando las 23.000 alegaciones presentadas contra el proyecto. El directivo señaló que “no es sorprendente” que la Administración haya recibido tanto alegatos ya que “siempre hay opiniones diversas”, si bien apuntó que su empresa dará respuesta a las mismas “con cuidado y transparencia”. Fuentes de la Consellería de Economía cuestionadas por este diario matizan también las palabras de la titular del departamento y señalan que estas matizaciones a las que se refería Lorenzana tienen que ver con que “dada la envergadura del proyecto siempre es necesario o corregir ciertas cuestiones para adecuarnos a la normativa vigente”. La Xunta se encuentra en este momento estudiando pormenorizadamente también las alegaciones presentadas, del mismo modo que tendrá que hacer con los informes sectoriales, con el objetivo de incorporar aquellas cuestiones que enriquezcan el proyecto

