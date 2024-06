El emprendimiento se desinfla en Galicia entre los negocios más consolidados

Javier Serrano era casi un adolescente cuando montó su primer negocio online en 2003. Importaba champú específico para pelo con rastas desde Estados Unidos. “El de la oficina de Correos no entendía por qué un chico que no llegaba a los 20 años iba todos los días a enviar tantos paquetes”, recuerda en una reciente entrevista para el Instituto Galego do Talento. No le iba nada mal a pesar de lo raro que en aquel momento era comprar a distancia y precisamente por eso, porque no logró encontrar asesores con experiencia que le ayudaran a entender la regulación del comercio de productos químicos en un canal tan nuevo, echó el cierre y se hizo programador freelance. Sin demasiada vocación, la tecnología pasó de afición a profesión, hasta que a los 25 años empezó la carrera de Psicología, su verdadera pasión.

De esa aparente extraña pareja nació Mentiness, empresa con sede en Vilagarcía de Arousa que lleva el cuidado del bienestar emocional a las plantillas de las empresas. Parte de trabajo pasa por “medir la salud mental de las personas” y, a través de formaciones, la intervención de profesionales e, incluso, herramientas de inteligencia artificial, “mejorar estos indicadores”. “Pero, por otra parte, también conectamos estos indicadores de bienestar emocional con indicadores de negocio. Les hacemos ver a las empresas el impacto económico que tiene no cuidar la salud mental de las personas, así como diferentes estrategias para abordar los problemas en cada caso”, detalla Javier Alejandro, uno de los protagonistas de los casos de éxito que ilustran la nueva radiografía del emprendimiento en España elaborada por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM España).

Uno de cada diez

Alrededor de uno de cada diez adultos residentes en el país estaba inmerso en el arranque o en la consolidación de un negocio en 2023. El 6,8%, concretamente, son emprendedores recientes (TEA), con una iniciativa de menos de tres años y medio de vida; y el 6,7% de la población desarrollaba un proyecto con mayor recorrido, según detalla en análisis de GEM España, con el apoyo de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) del Ministerio de Industria y la colaboración del Observatorio Mapfre de Finanzas Sostenibles.

El autoempleo figura como razón en claro retroceso. Fue el motivo del 71% de los nuevos emprendedores en 2021 y en 2023 se desploma al 57%. Dos de cada cinco aspirar a “marcar una diferencia en el mundo” o para obtener rentas altas y uno de cada cinco para continuar la tradición familiar.

Crecimiento "sin precedentes"

El porcentaje de interesados en lanzar también su propio negocio en los próximos tres años, los llamados emprendedores potenciales, salta del 9,4% del ejercicio anterior al 11,2%, aumento intensísimo que lleva el indicador hasta niveles que no se alcanzaban desde 2012. “Si entonces pudimos explicar el repunte de la intención emprendedora dada la estabilidad política y financiera alcanzada tras la profunda crisis económica iniciada en 2008, durante el año 2023 el contexto internacional y la percepción de un empeoramiento de las condiciones nacionales para emprender no permiten explicar este repunte, y serán necesarias más investigaciones para explicar un aumento sin precedentes en la intención emprendedora de este país”, admiten los expertos del organismo.

Tras el desplome registrado en la doble recesión global, el volumen de mujeres al frente de proyectos recientes crece de forma sostenida desde 2012, igualando la tasa de emprendimiento de los hombres en 2021 y 2022. Pero son ellos los que más avanzan el pasado ejercicio. El indicador TEA masculino se sitúa en el 7,5%, un punto y medio más que el año anterior; y el femenino sube solo un par de décimas, hasta el 6,1%. “Se espera que este crecimiento se acentúe el año próximo, como ocurrió en 2007, cuando las mujeres reaccionaron con más demora que los hombres a las nuevas oportunidades de negocio generadas el año anterior”, avanza el observatorio.

Por debajo de la media

Galicia figura por debajo de la media nacional en todos los parámetros. Frente al 11,2% de la población con intención de emprender a tres años vista, en la comunidad rondan el 10% (un 8% en 2022). La tasa con proyectos recientes iniciados, que en todo el país alcanza el 6,8%, se mueve en el 6% aquí. Hay siete territorios con porcentajes superiores: Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares, Cantabria y Andalucía.

Pero el gran cambio en la situación de Galicia viene entre las empresas ya consolidadas. En 2022 fue la segunda autonomía donde había más emprendedores a las riendas de negocios con más de tres años y medio operativos, un 8%, mientras la media era del 7%. En 2023 es la cuarta por la cola. No llega al 6%. El dato nacional merma mucho menos: del 7% al 6,7% “por efecto de un repunte en la tasa de abandonos que no se experimentaba desde hacía veinte años”, según los expertos de GEM España, que cuenta en Galicia con un nutrido grupo de conocidos economistas e investigadores de las universidades de Santiago y Vigo y la colaboración de la Xunta.

Tamaño y población

“Las comunidades con mayor tamaño y concentración de población, y especialmente las localizadas en las costa mediterránea española, se afianzan como el entorno más favorable para emprender”, apunta el análisis, que subraya la tendencia creciente y, sobre todo, “que cada vez hay más personas con intención de emprender que se convierten en emprendedores reales”. Una prueba de “un proceso emprendedor saludable” en España, “aunque la dinámica del mercado depure en alguna medida a aquellos emprendedores que se ven obligados a abandonar o deciden traspasar el negocio”.

emprendimiento W / Faro

Porque no todos los abandonos del emprendimiento conllevan la clausura de la empresa. De hecho, un tercio sigue adelante en manos de otro. ¿Cuáles son los principales motivos de la retirada? El 26% apunta a la falta de rentabilidad, pero no muy lejos, el 23,5%, lo hizo por la aparición de otro trabajo o una nueva oportunidad de negocio. El 11,3% se fue por motivos personales o familiares; el 10,8% porque surgió la opción de venderlo; el 9,7% por problemas de financiación; y el 9,1% por jubilación.

Suscríbete para seguir leyendo