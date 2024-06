La otra cara tras el cerco al plástico

La guerra de España contra las bolsas de plástico cosechó su primer gran hito el 1 de julio de 2018, con Mariano Rajoy lejos de la política nacional tras la moción de censura que le arrebató la Moncloa pero como precursor de una ofensiva cuyo relevo no dudó en tomar el Gobierno de Pedro Sánchez. Aquel verano entraba en vigor la norma que prohibía la gratuidad de las bolsas de plástico –salvo en contadas excepciones– y a ella le sucedieron las medidas que empezaron a aplicarse a comienzos de 2020 y 2021, obligando a las bolsas gruesas a contar con un 50% de plástico reciclado primero y restringiendo después las bolsas ligeras y muy ligeras, excepto las compostables. El 1 de enero de 2023, ya en las últimas, tuvo lugar la embestida más sonora, con un impuesto para gravar cada kilo no reutilizable con 45 céntimos. El plástico, como el papel, demostró haberlo aguantado todo ese lustro.

La necesidad de poner coto al excesivo consumo o despilfarro de este material ha sido una de las principales razones por las que el país viene conjugando esta regulación cada vez menos permisiva, sustentada en estudios como los realizados por Greenpeace, entre otras ONG, que estima que cada persona emplea y tira al año una media de 144 bolsas de un solo uso. No obstante, parte de sus fabricantes creen que la regulación ha puesto el foco sobre el qué y no en el quién, desincentivando su uso por la fuerza y “demonizando” el producto en lugar de atacar las conductas que han fomentado su sobreconsumo.

No es normal que las bolsas se utilicen sin control Ana Rosa Rodríguez — Mavesa

De esta opinión es Ana Rosa Rodríguez, propietaria de Mavesa, una de las pocas compañías que siguen produciendo bolsas de plástico para la ciudad de Vigo y sus alrededores. “El plástico en sí no es malo, lo que es malo es su mala utilización”, dice. “Yo soy hija de bolsero y mi padre en la vida nos permitía tirar ni una sola bolsa”, recuerda. “Las bolsas se reutilizan y reutilizan hasta que acaban siendo bolsas de basura, lo que no es normal es que se utilicen sin control y que las personas no tengan ética suficiente como para reciclarlas”, agrega.

A ojos de esta profesional, la expansión de las bolsas compostables en perjuicio de las fabricadas íntegramente con polietileno causa un mayor impacto en el planeta. Así lo asegura al indicar que las primeras, que muchas veces aprovechan la fécula de patata o maíz en su composición, se nutren de alimentos que “son la base del desarrollo de numerosos lugares en extrema pobreza”. En el caso del polietileno, sin embargo, expone que es un residuo que procede del refinamiento del petróleo y que “no sirve para otra cosa”. “Nosotros como países civilizados impedimos la fabricación de plástico, ponemos trabas y trabas para que no se fabrique plástico, pero después cuando tenemos que fabricar nos vamos a países del tercer mundo y fabricamos allí y fabricamos plásticos”, indica la empresaria.

Un profesional de la empresa pone a punto una de las máquinas. / Alba Villar

Las normas a las que hace referencia son solamente el preludio de la hoja de ruta marcada por Europa, que para 2030 se plantea que todos los envases sean reciclables e incluso vetará ciertos formatos de un solo uso. Bruselas expone, como parte de las preocupaciones que urgen la adopción de estas medidas, que cada ciudadano europeo tira ya 109 kilos de envases al año. Pese a la magnitud de la cifra, advierte que podría duplicarse en el próximo lustro.

“Ahí estamos, en la lucha. Sobre todo analizando como las legislaciones se van a aplicar”, cuenta Clara García, dueña de Iberisac, un distribuidor de bolsas personalizadas afincado en la ciudad olívica. Ella también cree que “se ha denostado el plástico como material”, y valora el esfuerzo que han realizado muchos fabricantes que no trabajaban con nada más que polietileno virgen y ahora han dado el salto a las bolsas compostables e, incluso, de papel.

Hay una confusión general en el mercado. Bastante desinformación" Clara García — Iberisac

“En nuestro caso ha habido un incremento de facturación. Las empresas que han pasado del plástico al papel han multiplicado por cuatro los precios del packaging”, resalta la empresaria, que aun así deja claro que el plástico “es un material que si se aprende a utilizar de la debida forma es tan sostenible como cualquier otro”. “Hay una confusión general en el mercado”, reconoce respecto a la regulación vigente. “El otro día una persona me decía que estaba vendiendo el polietileno, pero que lo cobraba y así se libraba de la posible multa. Es una desinformación total”, sentencia.

La picaresca

La cosa es que no solo las bolsas de papel son más caras; también las compostables muestran unos precios que distan mucho de los que arrojaban las antiguas bolsas de plástico. “Pueden llegar a ser hasta tres veces más baratas”, comenta otro proveedor de bolsas que prefiere no dar su nombre ni el de su empresa. Conforme indica, y así confirma un colega de sector que posee otra compañía diferente, hay distribuidores e incluso comerciantes que aprovechan esto y se desplazan a Portugal para comprar las bolsas de polietileno virgen, con el objetivo de colocarlas posteriormente a terceros o emplearlas en sus propios negocios.

“La mayoría se han sumado a la España del Lazarillo de Tormes, de la picardía, de ‘si se puede seguir usando lo antiguo y no hay controles, ¿por qué no hacerlo?’”, lamenta este empresario. Al principio eran “uno o dos”, agrega, pero al quedar expuesta la permisividad y la falta de controles ligados a la normativa poco a poco se han ido sumando más distribuidores para ser igual de competitivos en precio respecto a los que ya estaban incumpliendo. “A mí me ha supuesto una reducción de las ventas de más o menos la mitad”, denuncia asimismo, apuntando a los pequeños comercios y los mercados –los que no cumplen, según sus palabras– en comparación a las grandes superficies –que sí lo hacen–. Y al igual que sus compañeras deja claro que “el plástico no perjudica, perjudican quienes abusan”.

