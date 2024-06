Consumo impone una multa histórica a las “low cost” por cobrar por los equipajes de mano

Movimiento de ficha del Ministerio de Consumo en el debate sobre si las aerolíneas tienen derecho o no a cobrar por subir el equipaje de mano a bordo del avión. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha llevado al siguiente nivel el expediente que abrió a cuatro aerolíneas low cost por una serie de prácticas que consideraron abusivas (cobrar por el equipaje de mano o por elegir asiento cuando se viaja con personas dependientes, por ejemplo) y les ha impuesto una sanción de 150 millones de euros por ello.

Las compañías multadas son Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea. Según la información difundida ayer por Facua –una de las asociaciones de consumidores que denunció el asunto–, la aerolínea irlandesa sería la que se lleva la multa más alta, seguida de Vueling y, a mucha distancia, de EasyJet y Volotea. “Se trata de las primeras multas impuestas por la autoridad de Consumo del Gobierno de España desde que asumió la potestad sancionadora en mayo de 2022”, subrayó ayer la entidad en un comunicado, en el que también enfatiza que son las sanciones más altas que ha impuesto jamás una autoridad española en materia de protección de los consumidores.

No extraña, pues, que el mercado de las aerolíneas en su conjunto se haya dado por aludido. De hecho, ha sido la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) la que más rápido respondió al saberse la noticia, asegurando que rechaza “frontalmente” la decisión del Gobierno y que considera que las multas son de “cuantías desproporcionadas”. Esta ofensiva contra el cobro de la maleta de cabina –aseguran– suprime “la opción de los pasajeros de contratar exactamente lo que necesiten”. “De este modo, los cerca de 50 millones de pasajeros que hoy en día no llevan maleta de cabina a bordo y solo viajan con el equipaje de mano bajo el asiento, no podrían beneficiarse de pagar solo por los servicios indispensables, obligándoles a contratar servicios que no utilizan”, argumenta esta asociación, que insiste en que esta es una práctica legal.

De su comunicado se desprende, asimismo, que las aerolíneas afectadas recurrirán la multa, pues ALA enfatiza que el proceso sigue abierto y que cabe recurso de alzada. Fuentes del Ministerio de Consumo explican que, efectivamente, las compañías afectadas tienen derecho a recurrir la multa (que es definitiva, pero no firme) ante el titular del ministerio (es decir, el ministro Bustinduy) y, si se agotara esta vía administrativa, incluso a acudir a los tribunales para seguir discutiendo la decisión.

Las aerolíneas salieron al contrataque tras la decisión del Ministerio de Consumo. La ALA, que aglutina el 85% del tráfico aéreo en España, afirmó que este fallo perjudica a los consumidores españoles, que verán incrementado el precio de los billetes y provocará retrasos, al tener que bajar una parte de las maletas a la bodega, por falta de capacidad en cabina. Además, advierten, penalizará al conjunto del sector turístico, al impulsar la fuga de visitantes a otros destinos.

“Dejar a cada consumidor que elija los servicios que precisan es lo que ha provocado la democratización del transporte aéreo. Si se confirman estas sanciones, el Gobierno de España estará dándole la espalda al resto de Europa”, afirmó el presidente de la patronal, Javier Gándara. El auge de las aerolíneas de bajo coste impulsó el cobro por cada servicio y provocó que el billete básico de estas aerolíneas se reduzca a la reserva de asiento en la aeronave junto a un pequeño bulto (mochila o maletín que quepa debajo del asiento), algo que permite a las aerolíneas afirmar que “todas” dejan subir a bordo “equipaje de mano” de forma gratuita.

El dilema, por tanto, se centra en qué se entiende por equipaje de mano, algo que para el ministerio debiera ser el tradicional trolley, que es lo que las aerolíneas cobran aparte. La patronal defiende que hasta el 40% de los viajeros de las cuatro compañías se “benefician” de billetes más baratos al no llevar apenas equipaje, de forma que si la multa se mantiene se verían penalizadas por tarifas más caras. El resto de los usuarios podrían verse afectados también por retrasos porque “habrá que bajar equipaje de mano” a la bodega.

Sin cambios, de momento

De momento, las aerolíneas seguirán cobrando por subir el equipaje al avión y poco más se puede hacer aparte de poner una reclamación. Difícilmente cambiará la cosa de cara al verano. El recurso de alzada no es la última de las bazas de las compañías. Si se mantiene la sanción, podrían acudir a los tribunales y el conflicto pasaría a terreno judicial. Teniendo en cuenta que el verano empieza oficialmente dentro de un mes y que los tiempos judiciales son más bien lentos, no parece que se pueda resolver a tiempo para estas vacaciones.