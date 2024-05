Soling e Hiperxel, la impunidad del (presunto) cuatrero

Hace unos días contactó conmigo desde fuera de España un antiguo empleado de Yakov José Villasmil. Por si el nombre no te resulta familiar, o si solo lo asocias a un culebrón televisivo, es el supuesto propietario de una compañía auxiliar del naval gallego: Soling Instalaciones. Esta empresa, con más de 70 empleados y que era referente en instalaciones eléctricas, pertenecía a la familia de Luis Mingo Reiz: él −expresidente de Sogama− y su hijo se pasearon por astilleros cobrando trabajos por adelantado antes de esfumarse y escasas horas antes del cese de la actividad. Han asegurado que la compañía ya no es suya, que la vendieron hace meses −FARO desveló que aquellos cobros se produjeron, de acuerdo a las fechas que apuntaron a este periódico, después de haberse deshecho de Soling−, que no es su problema. Que ahora es del tal Villasmil, del que ese exempleado del que te hablaba me ha contado unas cuantas cosas.

En otros tiempos me habría sorprendido su testimonio; me da rabia tomar notas ahora, pensando para mí eso de “otro más”, con la normalidad de escuchar otro caso de (presunta) estafa impune. Porque a ver, ¿es normal que un tipo que dice ser agente inmobiliario de Miami compre una empresa del naval en Vigo, cierre la empresa, no despida a su plantilla (vía burofax) hasta tres meses después y no se investigue dónde está el dinero que pagaron los astilleros a los que –según su relato temporal− ya no eran los dueños? Ya sé que no, y lo sabemos porque FARO lo ha contado. No basta con que no sea normal, digo yo: lo lógico es que haya una investigación policial y/o judicial y, si proceden, consecuencias.

Claro que otras veces hay investigación judicial y tampoco hay consecuencias. Al menos de momento, como sucede con el caso de Hiperxel. Por más que le moleste al supuesto emprendedor Eusebio Novas, y como demostró otra investigación de este periódico, su nombre está en la trama que, de acuerdo tanto a Fiscalía como a la administración concursal, saqueó presuntamente la cadena de congelados y precipitó el despido de más de 300 personas, casi todas mujeres. ¿Sabes por qué no se ha celebrado el juicio por la quiebra de Hiperxel? Porque no se ha podido notificar a una de las personas jurídicas demandadas, Vinova −creada por Novas y su socio Juan Villamizar−, por la simple razón de que ya no existe.

Como si ya no tuviéramos problemas que afrontar, para sumarle ahora el descrédito de ver semejantes barbaridades sin castigo.

Feliz semana.