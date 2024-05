El PP contraataca al Gobierno y llevará su propia ley de suelo al Senado

El Partido Popular contraataca al Gobierno en materia urbanística. La formación conservadora llevará, en las próximas semanas, al Senado su propia Ley de Suelo, después de que el Ejecutivo retirase la suya del diario de sesiones el pasado jueves al no contar con los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para que esta prosperase. "Traeremos al Senado una reforma de la ley reformista para el desarrollo urbano y para la vivienda, que de seguridad jurídica al planeamiento urbanístico y promueva un urbanismo responsable para que inacción de la administración no perjudique a los ciudadanos. Además, exigiremos la aplicación del principio de eficiencia para la emisión de informes, limitaremos la nulidad de vicios formales para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas y la impugnación de instrumentos y actos por intereses espurios", ha señalado Paloma Martín, responsable en materia de Vivienda del PP, durante su intervención en la Cámara Alta.

El proyecto de ley que presentará el PP en el Senado incluirá la derogación parcial de la Ley de Vivienda. "Nuestra reforma incluirá también los aspectos que están siendo más lesivos, en particular el control de los precios, la declaración de 'zonas tensionadas', el índice de precios de los alquileres y la tolerancia con la okupación", ha explicado Martín, que incluirá la reforma de cuatro leyes: la Ley de Suelo, la Ley de Vivienda, la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas. "Frente a la imposición y al control de precios, proponemos un urbanismo responsable", ha concluido la Senadora, que ha confirmado que incluirá las demandas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), las comunidades autónomas y el sector inmobiliario.

La Ministra recrimina la aplicación del bono joven

En referencia a la Ley de Suelo, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha respondido que "pecó de ceguera" al llevarla al Congreso sin tener garantizados los apoyos, asegurando que el PP está "atado a la extrema derecha y sin opción de hablarle a los españoles". Además, Rodríguez reprochó que la modificación aprobada por el Consejo de Ministros contaba con el respaldo del sector: "Lamento que no la hayan aprobado porque estamos retrasando una norma importante para el país".

Isabel Rodríguez ha aprovechado su intervención para denunciar que algunas comunidades gobernadas por el PP no están tramitando el bono alquiler joven, que incluye ayudas directas al pago del mismo. "He pedido a los servicios del Ministerio de Vivienda que investiguen qué está pasando en algunas comunidades autónomas y por qué no se está cobrando", ha señalado. Además, la Ministra ha anunciado que va a "reeditar" el bono alquiler joven de acuerdo a lo plasmado en el programa electoral. "Lo haré ampliando la partida presupuestaria, como he podido hablar con la Ministra de Hacienda. Vamos a vigilar que cumplen con la juventud en todo el territorio", ha concluido Rodríguez.