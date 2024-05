Magna, antigua Viza, complica su futuro al quedar fuera de la plataforma de Stellantis

Los rumores son constantes en el sector gallego de la automoción y, a cuentagotas, se va desgranando el futuro de los proveedores. El grueso de las adjudicaciones para el nuevo proyecto de Stellantis Vigo, con la plataforma STLA Small y su modelo 100% eléctrico asociado (la próxima generación del Peugeot 2008), se están conociendo en estas semanas. Y tras Denso, SMRC o ZF Vigo (al menos en parte), ahora es el turno de Magna Seating Vigo. Según informaron fuentes del sector conocedoras de la situación a este medio, la dirección de la factoría de armaduras de asientos de Porriño sabe ya que no formará parte de los planes del fabricante para el SP1, nombre interno del proyecto, y así se lo ha trasladado a la plantilla. De esta forma, la planta complica su futuro y queda en manos de las furgonetas K9, para las que realiza parte de la producción, y Mercedes Vitoria, un proyecto pendiente de renovación este año.

El de los asientos es uno de los principales contratos que quedan por conocer en el área. No son pocas las plantas y la cifra de empleo vinculada a este componente, que por sus dimensiones y características suele ser producido en proximidad. Y aunque todavía no se anunció qué compañía o compañías se encargarán de fabricar los asientos del futuro SUV, ya se sabe que al menos Magna no será una de ellas.

La multinacional canadiense, presente en Vigo y su área tras la compra en 2018 del segundo mayor proveedor gallego de automoción, Viza, emplea en su factoría del polígono de As Gándaras, en Porriño, a unas 450 personas. Para aquella fábrica, Viza había captado en su día parte de la producción de armaduras del proyecto K9 de la entonces PSA-Vigo en alianza con el Grupo Antolín, que también vendió sus plantas en el área a otra norteamericana, en este caso Lear.

Ya entonces, Viza había perdido el contrato del exitoso todocamino, por lo que se había quedado solo con las furgonetas. El contexto, sin embargo, es muy diferente al de entonces. Ahora, con la invasión de las marcas asiáticas y la imposición del vehículo eléctrico, la apuesta por el low-cost de Stellantis se ha incrementado y, como se puede comprobar entre los proveedores gallegos, prácticamente ninguno está “a salvo” ante las presiones por el lado de los costes.

De esta forma, Magna Seating Vigo y sus trabajadores quedan a expensas de renovar este año un pedido con Faurecia para Mercedes Vitoria y, sobre todo, de mantener las K9, cuya vida de fábrica en un principio iba a culminar en 2028, pero que por lo menos se ha ampliado hasta finales de década. Una situación muy parecida a la de SMRC, antigua Reydel, que como publicó este medio aspiraba a piezas del portón trasero y paneles de puertas del nuevo vehículo, pero se queda solo con los salpicaderos de los vehículos comerciales ligeros.

En lo que respecta a quién se ha llevado el contrato de los asientos del SP1, es un misterio. Los rumores apuntan a que Stellantis ha decidido dividir los cuatro asientos, adjudicando a un proveedor los delanteros y a otro los traseros, y que incluso se harían lejos de Galicia. De igual forma, se habla de que también se está trabajando en la internalización en Balaídos de parte de los trabajos relacionados con este componente.

Magna llevaba más de un año ofertando por este proyecto, como también lo hacen Lear (con plantas en Porriño, Vigo y en el norte de Portugal) o Asientos de Galicia (ADG), de Forvia (antigua Faurecia).

Tavares anuncia dos coches más para Italia El CEO de Stellantis, Carlos Tavares, se reunió ayer con los trabajadores italianos e intentó calmar las aguas con el Gobierno de Italia con la adjudicación de dos nuevos coches, lo que “desencadenará una producción adicional” en el país. En concreto, el patrón del grupo informó que se desarrollará una versión híbrida del Fiat 500 para su producción en la fábrica de Mirafiori y que hará lo propio con el Jeep Compass, aunque en este caso para la planta de Melfi. “Con el éxito del plan anunciado, Stellantis va a iniciar un proceso de relevo generacional de la plantilla, con la contratación de trabajadores jóvenes principalmente en Mirafiori”, anunció Stellantis en un comunicado.

