Los exdueños de Soling liquidaron la firma tras subir en ventas y mejorar rentabilidad

No queda casi nada de la página web corporativa de Soling Instalaciones: una clave protege su acceso, casi todo su contenido se ha esfumado – “404 Page not found”– y solo subsiste, en las catacumbas de sus archivos (y en la versión en inglés), el mensaje que ofrecía a sus clientes. “El objetivo principal es el diseño, montaje e instalación [de equipamiento eléctrico] en colaboración permanente con el astillero o armador para alcanzar los mejores estándares y calidades”, decía. Este era su leitmotiv y le funcionaba: Soling se convirtió en una referencia de primer nivel para la industria de construcción naval, con participación en proyectos como el Sea Cloud Spirit (Metalships & Docks), el arrastrero congelador Nataarnaq (Murueta), el offshore mexicano Blue Eagle (Armón Gijón) o el buque para transporte de salmones Inter Atlantic (Zamakona). La compañía estaba en manos de una empresa familiar, comandada por Luis Mingo Reiz (expresidente de Sogama) y su hijo Luis Mingo Martín, y tenía carga de trabajo y una rentabilidad en aumento. De repente, como desveló FARO, Soling fue vaciada –en el banco y en pedidos– y fue vendida a un supuesto empresario inmobiliario afincado en Miami. La compañía dejó un reguero de deudas por todo el naval español; de sus antiguos propietarios no se ha sabido nada más.

Este pasado viernes los empleados recibieron al fin un burofax del despacho de abogados Beta Legal, al que el nuevo dueño, Yakov José Villasmil, encomendó la voladura controlada de Soling. Se les comunicó formalmente el despido, quince semanas después del cese de la actividad en la empresa, y se les trasladó una información que contrasta con su argumentario. “La situación financiera de la compañía era desfavorable ya en 2022 y su evolución durante 2023 ha sido negativa”, expone la carta. No obstante, tanto la facturación, el margen bruto y el Ebitda aumentaron de forma notable. Hasta el punto de que la cifra de negocios marcó un récord de 8,74 millones de euros, con un margen bruto de 3,7 millones y un Ebitda (beneficio bruto de explotación) de 241.000 euros, cuando el ejercicio anterior había sido negativo en más de 576.000. No consta el resultado neto. De acuerdo a este informe, el fondo de maniobra sí anotaba un importe negativo de 837.000 euros a 30 de noviembre de 2023.

En la misma documentación no hay ni rastro de explicaciones de por qué los Mingo vendieron Soling en el mes de febrero –ellos aseguran que el traspaso fue en enero– o dónde está el dinero de las cuentas bancarias. Tanto la plantilla como clientes y proveedores de la compañía han coincidido siempre en su diagnóstico, y apuntan a que los Mingo contrataron a Villasmil para ejecutar un cierre drástico –e inaudito en la industria naval española– de esta auxiliar. Los primeros lo niegan; el segundo nunca ha atendido a FARO. Tampoco su despacho de abogados. Tras su “estampida” –término que han utilizado numerosas partes afectadas–, astilleros de talla global tuvieron que buscar un nuevo proveedor de instalaciones eléctricas para buques como el buque de Salvamento Marítimo Heroínas de Sálvora (Zamakona) o el oceanográfico islandés Þórunn Þórðardóttir (Armón Vigo).

Acusación

Es más, el relato de los hechos que consta en el informe remitido por burofax a los más de 70 trabajadores afectados dista completamente de todos los testimonios recabados por este periódico, en ningún momento desmentidos por Mingo Reiz, Mingo Martín o Villasmil. De acuerdo a este documento, la puntilla para Soling se debió a que astilleros como Zamakona o Gondán cancelaron sus contratos con esta auxiliar, lo que habría desencadenado un estado de “insolvencia inminente”. Pero fue al revés. Como ya desveló FARO, Mingo padre e hijo acudieron “en persona” a distintos astilleros para cobrar trabajos por adelantado entre los días 29 y 31 de enero. Y fue a partir de entonces cuando “desaparecieron”, sin que los astilleros afectados tuviesen ningún interlocutor en Soling para preguntar qué estaba pasando con sus trabajos. La plantilla fue enviada a casa para unas “vacaciones remuneradas” –nunca pagadas– a principios de febrero, en paralelo a la irrupción del venezolano Villasmil.

Es más, el cobro de esas facturas a cargo de Mingo Reiz y Mingo Martín se produjo con Soling Instalaciones ya en preconcurso (petición con fecha 29 de enero), extremo que desconocían los astilleros que sí accedieron al pago de esas facturas por adelantado (una práctica habitual en situaciones de caja tensionada).

Ahora, con Soling súbitamente quebrada –dejó facturas pendientes en Euskadi, Asturias y todo el naval vigués–, su supuesto nuevo propietario ha renovado su licencia de realtor (agente inmobiliario) en el Estado norteamericano de Florida, de acuerdo a la documentación a la que ha tenido acceso FARO. Yakov J. Villasmil ejecutó este trámite el día 15 de mayo en el Florida Department of Business and Professional Regulation (DBPR): consta en esos papeles como empleado de la sociedad EXP Realty LLC (marca comercial EXP Luxury), aunque en su portfolio de agentes no consta el nombre de este aparente emprendedor.

El trámite ejecutado por Villasmil / FDV

Las claves Facturación Soling Instalaciones rebasó los 8,7 millones de volumen de negocio en 2023 (datos a 30 de noviembre). Esta auxiliar del naval nunca había obtenido unos ingresos tan abultados. "Venta" La familia Mingo asegura haber vendido la compañía a principios del mes de enero, aunque padre e hijo acudieron “en persona” a cobrar facturas a astilleros entre los días 29 y 31 del mismo mes. Esos importes no se ingresaron en las cuentas de Soling; la firma estaba ya, además y sin que lo supieran sus clientes, en preconcurso de acreedores. Carga de trabajo Cuando Soling cesó su actividad por sorpresa tenía una amplia cartera de trabajo: un arrastrero de última generación para la pesquera Royal Greenland en Murueta, un buque para Salvamento Marítimo de Zamakona, ocho catamaranes en Gondán y el oceanográfico islandés Þórunn Þórðardóttir adjudicado a Armón Vigo.

