“Asesoramos a dos empresas gallegas que esperan salir a cotizar a Bolsa este año”

Enrique González, socio en Galicia del área Mercantil de Ejaso, analiza las oportunidades que aportan los mercados de capitales a la empresa gallega.

–¿Cómo ha ido el primer cuatrimestre de 2024?

–Los primeros cuatro meses han sido buenos, sobre todo teniendo en cuenta que el año 2023 fue bastante flojo. Se nota la buena marcha de la economía y la bajada de la inflación.

–¿Se esperan operaciones relevantes en Galicia?

–Hay operaciones importantes de venta de compañías en marcha. Desde nuestro despacho, por ejemplo, estamos asesorando a dos compañías gallegas que esperan salir a cotizar en bolsa este año.

–¿De qué compañías se trata?

–Por confidencialidad no puedo dar nombres, pero se trata de compañías del denominado “mid market”, con valoraciones de salida a bolsa de entre 15 y 20 millones de euros.

–¿Los mercados de capitales son el futuro de las pymes?

–Es una cuestión de necesidad. No puede existir una economía moderna sin unos mercados de capitales amplios y profundos para las pymes, y en España está casi todo por hacer. El mercado BME Growth (antes MAB) se creó en 2006, el mercado de deuda MARF apenas tiene una década y el nuevo mercado BME Scaleup se estrenó en 2023.

–¿BME Scaleup?

–Es un nuevo mercado orientado, aunque no exclusivamente, a empresas conocidas como scale up, es decir, aquellas en fase de desarrollo temprano y con un modelo de negocio escalable, y que cuentan con ingresos de, al menos, un millón de euros. Pero no es exclusivo para este perfil, ya que en este mercado están cotizando varias socimis por ejemplo. Los requisitos de salida son más laxos que para el BME Growth.

–¿A qué se refiere con una cuestión de necesidad?

–Hace poco leía que entre 2009 y 2024, en España hemos pasado de 57 entidades de crédito a apenas 9. Y los fondos de deuda solo son una solución puntual para caso muy específicos. Es una auténtica necesidad. Pero salir a cotizar tiene muchas más ventajas que las financieras, especialmente para una empresa mediana.

–¿Qué tipo de ventajas?

–De diversa índole. La salida a cotización obliga a una profesionalización total y, en muchos casos, acelerada, de la compañía, lo cual a veces resulta muy complicado por resistencias internas, muchas veces de índole familiar. Se mejora enormemente la transparencia y el gobierno corporativo de las empresas, una de las grandes cuentas pendientes de la pyme española. Otra ventaja, por ejemplo, es a nivel marketing e imagen de marca. También ayuda a la captación y retención del talento, la gran batalla de la pyme hoy en día, ya que si cotizas puedes retribuir a tus empleados y directivos con acciones de tu compañía. O una más, sin duda, es la planificación en la sucesión de la empresa familiar.

–¿También en la sucesión de empresa?

–Claro. Se obliga a una profesionalización de la compañía en todos los sentidos: financiero, jurídico, etc. Lo cual hace que la compañía se libere de disputas familiares y de socios. Y se puede salir a cotizar manteniendo totalmente el control de la compañía. El capital que sale a la venta es el que decidan los socios.

–Puede parecer un ejemplo lejano para la pyme española…

–Cierto, pero la estructura para una sucesión ordenada es la misma. Todo se hace poco a poco, por fases. Por ejemplo, el BME Scaleup permite salir a cotizar sin que exista free float (acciones disponibles para la compra), es decir, que la familia o el empresario mantengan el control de la totalidad del capital social sin dar entrada a ningún nuevo accionista. Los mercados de capitales son una oportunidad, y una necesidad, para la pyme española.

Suscríbete para seguir leyendo