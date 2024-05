Carlos Faubel: "El nuevo ERE será, a priori, el más numeroso de los vividos hasta ahora"

Carlos Faubel, presidente del comité de empresa de Ford Almussafes y líder de UGT en la planta, destaca la «satisfacción» que genera el nuevo modelo e insiste en el Mecanismo RED y otras fórmulas para capear la dura travesía hasta 2027.

El nuevo modelo acaba con meses de dudas, pero viene de la mano de un ERE. ¿Alivio o choque de sensaciones?

Principalmente, alivio. Estábamos en una situación muy complicada por todo lo que está pasando con la electrificación. Veníamos de unos meses donde Ford no decía nada y tenía también muchos frentes que atender. Nosotros tuvimos que tomar una serie de acciones para llamar la atención de la dirección de la compañía a nivel de Detroit, que se fijara en Valencia y dijera qué planes iba a tener al final la fábrica, porque ya sabíamos que lo de la electrificación no iba a continuar hacia adelante. Eso se respiraba en la factoría. Y al final, cuando se produce el anuncio, la sensación de alivio y de satisfacción en la fábrica es grande.

Ese anuncio ha desvelado el año y la producción prevista del nuevo coche. ¿Qué modelo o segmento piensa que será el elegido?

Sería aventurado apostar por algún modelo. Es un coche a tres años vista. A nosotros lo que nos importa es que garantiza 300.000 unidades. Eso es lo fundamental. Y eso en términos de empleo y en términos económicos son datos buenísimos para la fábrica, para el parque industrial y para la Comunitat Valenciana.

Carlos Faubel, ayer, durante la entrevista en Ford Almussafes. / / PERALES IBORRA

Esos 300.000 vehículos son más de lo que se ha producido en los últimos años. ¿Para esa cantidad de trabajo se necesitan mínimo los trabajadores que hay ahora o más?

Bueno, habrá que ajustar los números. Ver qué cantidad de mano de obra, cuánto se automatiza o qué valor añadido tiene este vehículo. Afinar el número ahora mismo es arriesgado, pero lo que está claro es que van a ser cifras importantes. Vamos a ver si al final requerirá de dos turnos o tres. Hay situaciones que están muy en el aire que no creo que se sepan hasta dentro de un par de años. Pero nunca hemos tenido un vehículo que garantizara tantas unidades anuales. Estamos hablando de algo muy significativo para el futuro de la fábrica.

El futuro del Kuga

¿Cree que ese coche será el único que esté a partir de 2028 en las líneas de fabricación o Ford planea mantener el Kuga?

Esa es otra incógnita que creo que se despejará dentro de dos o tres años. El Kuga acaba de tener un ‘restyling’ [rediseño]. Vamos a ver qué demanda tiene estos próximos años en el mercado y eso será determinante para que continúe más años. Pero si el Kuga siguiera, en mayor o menor medida, en compañía de este vehículo nuevo, estaríamos hablando de cifras ya importantísimas.

Estos próximos años ese Kuga va a marcar la realidad de la planta. ¿Qué expectativas en ventas y fabricación le han trasladado desde la firma sobre él?

El Kuga es un coche que ha tenido muchísimo éxito, ha sido durante muchos años el SUV más vendido en la gama híbrida. Por lo tanto, creo que mantendrá una estabilidad de producción. Puede que baje un poquito conforme se alarguen los años, como pasa en todos los vehículos, pero creo que garantiza suficiente producción para mantener la fábrica mientras se producen las inversiones de ese nuevo vehículo. Aunque, evidentemente, lo que va se va a generar en la fábrica es un excedente importante de personal.

Nunca hemos tenido un vehículo que garantizara tantas unidades anuales. Es algo muy significativo para el futuro de la fábrica

Habla de ese excedente de personal. ¿Qué cifra cree que baraja la empresa de cara al ERE?

No lo sé. Tendremos que esperar al martes 28 para ver esa cifra total. Pero a priori se nos antoja que será el ERE más numeroso de los que hemos vivido hasta ahora. [El último fue el más abultado y alcanzó a 1.100 empleados]. Desde el año pasado arrastramos un excedente en fábrica que nos negamos a negociar buscando esas respuestas de la dirección de la multinacional en EE UU. Ese excedente, ahora, hay que sumarlo al de la marcha de la Transit y ajustar la plantilla al volumen que definitivamente quede del Kuga. Todo indica que el número será muy importante. Pero en 2027 se necesitará mucha mano de obra. La dificultad está en cómo hacemos esa travesía de tres años.

Desde 2020 ha habido cuatro ERE y vaivenes constantes. ¿Ford ha garantizado que este es el último expediente hasta, como mínimo, 2027?

Ese tipo de situaciones yo creo que no lo promete nunca ninguna multinacional, porque al final cuando fabricas productos que consumen los ciudadanos, siempre hay un porcentaje que no sabes cómo va a resultar. Pero no pensamos que vayan a producirse más. Está claro que ahora tenemos un excedente en la fábrica y hay que ver cómo se puede solventar. Es muy diferente si es con despidos o si no.

Soluciones alternativas

¿Qué alternativa propondrá UGT cuando se sepa la cifra?

Una solución, que ya llevamos tiempo diciéndola, sería aplicar el Mecanismo RED. Vamos a ver si es posible. Creemos que por la situación que atraviesa la industria del automóvil quizá no sea solo Ford el fabricante que necesite esa herramienta. Pero se tienen que dar muchos condicionantes. Depende también de su aprobación en el Consejo de Ministros. No es una situación sencilla, pero podría ser una de las soluciones, como podrían ser también expedientes temporales u otras herramientas que hemos utilizado en el pasado.

Habla de Ertes. Actualmente hay uno que acaba el 20 de junio. ¿Cree que será necesario prolongarlo aunque se produzcan salidas con el ERE?

Va a depender de lo que se produzca en la mesa de negociación. Pero si tuviera que apostar ahora, diría que seguramente el Erte continuará. Y es más, debería de continuar como solución transitoria hasta que tengamos soluciones definitivas. Para nosotros, la solución final no pasa por un ERE definitivo.

El futuro de la electrificación

Volvamos al nuevo vehículo, que trae una producción histórica pero en forma de híbrido, ¿no teme que ese cambio de estrategia acabe derivando en que nunca se electrifique Almussafes?

El futuro es bastante complicado. Esta pregunta hace dos o tres años hubiera tenido una respuesta y ahora tiene otra. Creo que Europa tampoco ha estado muy acertada en sus decisiones. Se decidió lo eléctrico, pero no se acompañó de un plan ni de unas metas claras. Ford fue de los primeros que electrificó la fábrica en Colonia. Aquí tenemos el Acuerdo por la Electrificación, que creo que ha sido clave para la adjudicación de este vehículo. Y estoy convencido de que si se hubieran estado produciendo las inversiones para la electrificación en Almussafes hoy el problema que tendríamos sería mucho mayor. Los híbridos tienen mucho más recorrido del que se pensaba en un inicio. Y dos vehículos en Colonia que se tienen que lanzar 100% eléctricos más dos vehículos en Almussafes también eléctricos hubiera sido una catástrofe, porque el mercado está claro que no absorbe esa cantidad.

El Erte debería seguir como vía transitoria. Para nosotros, la solución final no pasa por un ERE definitivo

¿Pero piensa que la electrificación acabará llegando aunque quizá en la década de 2030?

Seguro que será así, pero continúa ofreciendo muchas dudas. Quién sabe si de aquí a allá no saldrá alguna energía alternativa, cómo estará el mercado y los fabricantes... Estamos viendo el auge de los fabricantes chinos a una marcha súper acelerada. Y va a ser algo también a tener muy en cuenta, porque la competencia de esta gente todos sabemos lo que trae. Se ha visto en otros sectores en el pasado como el mueble, el calzado o el textil. Quizá ahora nos toca al automóvil lidiar con esa situación y no va a ser nada fácil.

Suscríbete para seguir leyendo