El gobernador del Banco de España mantendrá un cargo en el BCE pese a dejar su puesto

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dejará su puesto el próximo 11 de junio, cuando venza su mandato de seis años no renovables. Con ello, perderá su silla en el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), ya que dicho puesto es inherente al cargo de gobernador del banco central nacional y por tanto lo pasará a ocupar la persona que le sustituya. Sin embargo, el alto funcionario español seguirá ligado a la institución comunitaria. Así, se mantendrá como presidente del Comité Técnico Consultivo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, el organismo supervisor macroprudencial de la UE, ligado al BCE y presidido como este por Christine Lagarde, según ha adelantado 'El Confidencial' y ha confirmado este diario.

Hernández de Cos cumplirá así su aspiración de seguir ligado al mundo de los bancos centrales. La semana pasada, aseguró en un foro de 'Expansión' que ese era su deseo: "Siempre me he sentido muy cómodo trabajando en el Banco de España y el Banco Central Europeo y, si existe la posibilidad, me gustaría continuar en ese entorno en el que he trabajado los últimos 26 años". El gobernador argumentó que ese tipo de cargos "son intelectualmente muy atractivos" y le permitirían seguir desarrollando "una actividad de política económica pública".

En una entrevista con El Periódico de Catalunya (del Grupo Prensa Ibérica) el pasado marzo, Hernández de Cos descartó valorar la posibilidad de pasar a trabajar en el sector privado una vez agotado el periodo de incompatibilidad (durante los dos años posteriores a cesar, no podrá ejercer actividad alguna en entidades privadas de crédito y ahorro). "No quiero pensar en el futuro. Creo que no es el momento", argumentó. Sin embargo, sí volvió a descartar pasarse a la política: "Se me preguntó en su momento y respondí que yo no estaba en eso y sigo sin estar en eso". El año pasado, se rumoreó que era el preferido por Alberto Núñez Feijoo, caso de llegar al Gobierno, para ocupar la cartera del Ministerio de Economía.

Cargo compatible

El Banco Internacional de Pagos de Basilea anunció hace unos días que Hernández de Cos dejará de presidir su Comité de Supervisión Bancaria el próximo 11 de junio, coincidiendo con su salida del Banco de España. Sin embargo, podrá seguir presidiendo el Comité Técnico Consultivo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) porque dicho cargo no está ligado al puesto de gobernador. Fue elegido para el mismo en junio de 2019 y de momento le queda un año de mandato.

Dicho comité presta "asesoramiento y asistencia sobre cuestiones relacionadas con el trabajo" de la institución. La JERS, creada en 2010, se encarga de la vigilancia macroprudencial del sistema financiero de la UE y su objetivo es contribuir a la prevención y mitigación del riesgo sistémico (es decir, aquel no ligado a problemas de entidades concretas, de los que se ocupa la supervisión microprudencial del BCE, sino a los grandes desequilibrios del sistema financiero).

El cargo permitirá a Hernández de Cos seguir vinculado al banco central de la zona euro a la espera de que pudiera quedar vacante algún cargo más relevante en el organismo, al que podría aspirar si en aquel momento cuenta con el apoyo del Gobierno de turno. Aunque no hay una obligación legal al respecto, España ha ocupado un puesto en el comité ejecutivo del BCE desde su fundación en 1998, salvo entre 2012 y 2018 (cuando fracasó la candidatura del jurídico Antonio Sainz de Vicuña, promovido por el Gobierno de Rajoy). El mandato de ocho años no renovables de Luis de Guindos, actual vicepresidente del banco central, vence el 31 de mayo de 2026.

Nombramiento inminente

Por otra parte, el Gobierno todavía no ha desvelado a quién elegirá para sustituir a Hernández de Cos. Tiene todavía tres Consejos de Ministros antes del 11 de junio para aprobarlo y publicar la designación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, desveló a principios de abril que ya había trasladado el nombre de "varios" candidatos al presidente del Gobierno, pero aseguró que no tenía "ninguna prisa". Fuentes del Ejecutivo precisaron a este diario que el ministro prefería tomarse su tiempo por si se desencallaba la negociación entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ello daba más margen a Cuerpo y Pedro Sánchez -de quien depende en último término- para decidir si mantienen o no la tradición no escrita de que el Gobierno elija un gobernador aceptado por el principal partido de la oposición y este le proponga un subgobernador bien visto por el Ejecutivo.

Las fuentes del Ejecutivo confirmaron también que en la lista que el ministro comentó con Sánchez figuran la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Montserrat Martínez Parera; la actual subgobernadora, Margarita Delgado; y el exsubgobernador Fernando Restoy, actual presidente del Instituto de Estabilidad Financiera del Banco de Pagos Internacionales de Basilea. También han sonado nombres como los de Ángel Ubide (jefe de análisis económico para renta fija global y macro del fondo de inversión alternativa -'hedge fund'- estadounidense Citadel y miembro del grupo de expertos que reunió Sánchez para las elecciones de 2016) o los exsecretarios de Estado de Economía -en los Gobiernos de Rodríguez Zapatero- José Manuel Campa (exdirectivo del Santander y actual presidente de la Autoridad Bancaria Europea) y David Vegara (actual consejero ejecutivo del Sabadell).