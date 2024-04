Jordi Hereu: "Doblaremos la cuota del vehículo eléctrico en cuatro años"

Jordi Hereu i Boher (Barcelona, 14 de junio de 1965) se muestra exultante después de la firma para que Chery produzca coches en la Zona Franca de Barcelona. El ministro de Industria y Turismo y exalcalde de Barcelona considera que creará un efecto llamada para atraer más inversores y hace una defensa exacerbada de la reindustrialización de Cataluña y el conjunto de España. Confía en poder lograr un "amplio" consenso político para una nueva ley que, entre otras, cuestiones dificulte las deslocalizaciones.

Chery y Ebro acaban de cerrar su alianza, pero hubo momentos en los que Chery mostró interés en ubicarse en Italia. ¿Vio en algún momento peligrar la operación?

Puedo hablar de lo que he vivido estos últimos cinco meses. Han sido unas conversaciones para acabar de tirar adelante un acuerdo que se veía siempre claro que llegaría. Estratégicamente el Gobierno chino tenía la decisión tomada. Que vengan a España es muy racional. Aquí hay 17 plantas de 10 grupos, un ecosistema empresarial de más de 1.000 empresas y venimos de una larga tradición industrial. Están convencidos de que aciertan. No he visto dudas.

¿Qué financiación pública ha tenido la operación?

La cifra dependerá de ellos. Este proyecto, como otros, podrá presentarse a siguientes convocatorias del PERTE del vehículo eléctrico. En breve sacaremos el tercero, dotado con 500 millones, y después, en la segunda parte del año, sacaremos el cuarto, con 1.200 millones de euros. A parte del dinero ha habido siempre un apoyo institucional, que ellos [Chery] valoran mucho. Cuando haces tu primera apuesta en Europa quieres saber si vas a tener apoyo político. En el acto de Zona Franca ha quedado claro que lo tiene a todos los niveles, desde la ciudad, Catalunya y el Gobierno del Estado. Esta es la fórmula que funciona.

Queremos consolidar la figura del PERTE más allá de los fondos europeos Jordi Hereu — Ministro de Industria

¿Tienen previsto sacar algún PERTE más pasado el cuarto?

En estos momentos tenemos planificado hasta un cuarto, pero estamos trabajando en consolidar esta figura más allá de los fondos europeos. Es un instrumento de política industrial activa que no tiene porque acabarse en 2026. Europa tiene pendiente debatir si sigue impulsando la transformación de su industria y la tesis clara de España es que sí. Es algo que queremos introducir en la nueva ley de industria.

Chery llega con la promesa de 1.250 empleos, la mitad de los que mantenía Nissan. ¿Está satisfecho con el balance?

Es un primer paso. Vienen con mucha ambición, ya que pretenden fabricar desde Barcelona para toda Europa. Podemos asegurar esos 1.250 empleos y no nos podemos limitar a pensar que no habrá más crecimiento. Estoy seguro de que es un proyecto que seguirá creciendo a medio y largo plazo.

Entrevista con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu en DFactory Barcelona. / ZOWY VOETEN

No obstante, al coche eléctrico le está costando arrancar, con una cuota de mercado estancada en el 5%. Incluso vemos como fabricantes ubicados en los antiguos terrenos de Nissan, como Silence, han acabado aplicando un erte por falta de demanda.

La industria de la automoción está en un proceso histórico. Una transformación de esas que uno no ve cada día. La movilidad eléctrica es un proceso irreversible, no habrá pasos atrás. Aunque sí en esa transición, entre industria, administraciones y la propia sociedad, hemos de hacer esfuerzos para impulsarla. Debemos trabajar para que la cuota eléctrica vaya aumentando y eso en España requiere nuevos programas de impulso a la demanda. También es verdad que el mercado irá bajando el precio de los vehículos eléctricos. La competencia es un factor que ayuda a bajar el precio. Además hemos de seguir impulsando la infraestructura de carga. Es evidente que ahora no tenemos la cuota que queremos.

¿Se han fijado una cuota concreta a alcanzar durante la legislatura?

Hemos de ir ganando año tras año puntos. Como objetivo me marco alcanzar la media europea, es decir, doblarla.

Será más fácil atraer grandes inversiones chinas después de la llegada de Chery Jordi Hereu — Ministro de Industria

Chery ha sido el primer fabricante chino que se instala en España, ¿será el único?

Espero que no. En fabricación de baterías ya hay otros, como Nvision en Extremadura, CATL está hablando con Stellantis… Aunque en estos momentos no puedo anunciar el interés de otro gran fabricante chino. Chery es el primero y la reflexión que han hecho ellos la pueden hacer otros. Y sería razonable, porque esta es una gran puerta de entrada a Europa.

¿Será más fácil que vengan una vez ya ha venido Chery?

Sin duda, hay el efecto demostración. El embajador chino me decía: “Por nuestra parte queremos que esto sea un gran éxito”. Quieren demostrar que la inversión china es, no solo desde el punto de vista económico, sino también social e industrial, una magnífica contribución.

Entrevista con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu en DFactory Barcelona. / ZOWY VOETEN

Para quien no es una buena noticia, al menos a corto plazo, es para los proveedores, ya que inicialmente aquí solo se ensamblarán los coches. ¿Eso cambiará?

Estoy convencido de que será un gran proyecto para toda la cadena de valor. Solo ensamblar es una etapa transitoria. Aquí se diseñará para homologar y se fabricarán los componentes. Pero no solo viene Chery, sino que se enlaza con un grupo que viene de la ingeniería de la automoción y que decidió dar el paso a la producción. La recuperación de Ebro no es solo un símbolo, sino también una gran apuesta, con modelos propios.

¿La nueva competencia china debe preocupar a los fabricantes locales?

En el acto de inauguración había representantes de todo el sector y estaban esperanzados. La competencia es buena y es un incentivo para impulsar proyectos industriales de la movilidad eléctrica. Quiero recordar que hace dos semanas inaugurábamos en Martorell la gran nave de Seat y Cupra para ensamblar baterías. Tenemos noticias de Stellantis, Renault, Ford… todos los grupos se están espabilando. Cuando decimos que queremos ser el gran ‘hub’ de la movilidad de Europa no es solo un eslogan, nos basamos en muchas realidades.

La nueva ley de industria debe basarse en un acuerdo con todos los sectores, patronales, sindicatos y muy mayoritario a nivel político Jordi Hereu — Ministro de Industria

Tiene comprometido elaborar una nueva ley de industria, ¿cómo será?

La actual se remonta al 1992, era otro mundo. Debe basarse en un acuerdo de país, con todos los sectores productivos de España, patronales, sindicatos y un acuerdo muy mayoritario a nivel político. Debemos dar un trato específico a los proyectos de nueva implantación y que se consideren estratégicos. Hay otros aspectos como la reindustrialización de sectores que son maduros y se les ha de ayudar a transformarse.

¿Cómo?

Debemos consolidar el PERTE como un instrumento más allá de los fondos europeos para transformar a la industria con una intención. Necesitamos también generar un marco estratégico concertado entre las administraciones y la industria. Es una ley en la que ponemos negro sobre blanco que ha llegado la hora de la industria. Y fomentaremos temas como la innovación, los temas de cultura industrial porque no hay futuro sin industria.

Si a una compañía no le interesa un proyecto industrial pero al país sí, se irá pero se quedará el proyecto Jordi Hereu — Ministro de Industria

¿Incluirá vetos a las fugas?

Claramente vamos a una cultura que fortaleceremos en la ley… Aquello de decir ‘me voy y ya está’ no puede ser. Si a una compañía no le interesa un proyecto industrial pero al país sí, se irá pero se quedará el proyecto, porque habrá alguien que lo liderará. No nos desentenderemos de la suerte de los proyectos industriales.

¿Y eso cómo se hace?

Lo estamos trabajando.Tenemos casos de instalaciones en las que se busca que haya una alternativa y que, por tanto, si se marcha un socio industrial que entre otro.

Pero esa filosofía ya se aplica, ¿qué novedad legal prevé?

Hay una ley en Francia que establece que no se pueden dejar proyectos industriales a su suerte sino que tienen que hacerse responsables del mismo, aunque hayan decidido dejar de liderarlo.

¿Emularán la normativa francesa?

Ha servido de referencia.

"La participación de Criteria en la operación de Naturgy nos da confianza" Jordi Hereu — Ministro de Industria y Turismo

Habla de autonomía estratégica y vemos cómo capital extranjero está intentando entrar en Naturgy o Telefónica ¿cómo ha de reaccionar el Gobierno?

La guía de actuación es si se viene con planteamientos no especulativos sino a reforzar proyectos industriales estratégicos. Esta es la guía de evaluación. Si alguien viene para fortalecer un proyecto industrial en España y cumple las condiciones lo vemos bien. Si llega para llevarse capacidades industriales a otros lugares no lo vemos tan bien. Y si es para especular a corto plazo no para transformar o fortalecer tampoco lo vemos. Tiene mucho que ver con la vocación de permanencia, la defensa y desarrollo de un proyecto industrial. Es en esto que evaluamos el interés o no. El año pasado hubo más de 28.000 millones de inversión y para nosotros esto es un fenómeno deseable y positivo, pero cuando viene con esta vocación.

Entrevista con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu en DFactory. / ZOWY VOETEN

En el caso de Naturgy, ¿cuál es el punto de vista del Gobierno? ¿Qué lo diferencia de Telefónica?

Es bastante diferente aquellos que no vienen de la mano de nadie o que nadie les ha llamado y que se presentan sin detallar objetivos de permanencia y desarrollo a quienes aspiran a venir porque tienen conversaciones con grupos que nos consta que tienen vocación de inversión industrial. Es algo que puedo ver con mejores ojos.

La participación de Criteria Caixa, entonces…

Es clara su vocación de entrar en proyectos en los que cree como proyectos industriales. Esto nos da confianza. En términos generales, el capital internacional es absolutamente bienvenido en nuestro país. Y cuanta más vocación tenga de reforzar nuestro tejido productivo y de crearlo, mejor.

En Celsa valoraremos todo aquello que defienda el proyecto industrial en España Jordi Hereu — Ministro de Industria

Una empresa estratégica dentro del tejido productivo es Celsa, que recientemente cambió de manos. Su nueva dirección no descarta vender activos en el extranjero, ¿le preocupa?

La defensa de los centros productivos en España es un elemento central de su estrategia. Somos conscientes de las dificultades que se están encontrando, fruto de auditorías y un análisis muy riguroso de su realidad. Y nosotros estamos comprometidos en la defensa del proyecto industrial en España.

¿Ve bien entonces que vendan activos extranjeros si es para proteger los españoles?

Debemos respetar la evolución que elijan sus gestores. Saben de nuestra exigencia y evidentemente valoraremos todo aquello que defienda el proyecto industrial en España.

Suscríbete para seguir leyendo