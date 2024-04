La Agencia Tributaria aconseja que los mutualistas jubilados no presenten la declaración de la renta antes de fin de mes

La Agencia Tributaria ha recomendado a los pensionistas que realizaron aportaciones a mutualidades laborales y pagaron de más en el IRPF —miles de casos en Galicia que tienen derecho a devoluciones— que no presenten la declaración de la renta del ejercicio 2023 antes de finales de abril.

En la presentación de la nueva campaña de la renta, la directora del departamento de Gestión Tributaria, Rosa Prieto, señaló que la Agencia Tributaria ha recibido “recientemente” por parte de la Seguridad Social la documentación de las aportaciones que realizaron en su día los jubilados y que aún tienen que hacer depuraciones de los datos para incorporarlos correctamente a la declaración de los contribuyentes. “Les aconsejamos que no presenten la declaración antes del 30 de abril porque en algunos casos el ajuste aún no estará calculado”, señaló. No obstante, afirmó que cuando entren en sus datos fiscales verán un aviso para que esperen una o dos semanas.

Desde el pasado 3 de abril, los contribuyentes pueden acceder al borrador de la liquidación de IRPF para modificarlo o confirmarlo, previa identificación con certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia —que se puede solicitar con el contenido de la casilla 505 de la declaración de 2022—.

La declaración es obligatoria para los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a 22.000 euros –15.000 euros si tienen más de un pagador–, quienes hayan estado dados de alta como autónomos y los perceptores del ingreso mínimo vital, entre otros supuestos. La declaración se podrá presentar hasta el 1 de julio, salvo que se quiera domiciliar el pago a ingresar, en cuyo caso tiene que entregarse antes del 26 de junio.