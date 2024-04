El Banco de España impulsará las inspecciones “in situ” al sector

El Banco de España tiene previsto elevar el peso de las inspecciones in situ a la banca durante 2024, según se puede leer en las prioridades supervisoras que figuran en su Memoria de Supervisión, publicada ayer. Las nuevas prioridades para este año “tienen un carácter continuista” respecto a las establecidas el año pasado. La principal diferencia es que para la mayoría de prioridades, Banco de España indica que se realizarán inspecciones in situ, algo que no estaba especificado el año pasado.