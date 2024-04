La construcción cifra en 1.200 millones el golpe por la parálisis de la eólica en Galicia

La paralización de los parques eólicos que se vive a nivel autonómico no sólo repercute en el sector de la energía, sino también en otras actividades como la construcción, a la que genera un importante impacto económico de “1.200 millones de euros” en carga de trabajo y empleos aparejados a la ejecución de los molinos. “Para nosotros era una oportunidad, porque es un nicho de mercado que se está desarrollando en otras comunidades, en las que están trabajando muchas empresas gallegas, y era la ocasión de poder desarrollar ese know how en nuestra tierra”, lamentó ayer el presidente de la Federación Galega da Construcción, Diego Vázquez Reino.

“Respetamos las decisiones judiciales, pero no compartimos esta situación y apelamos al consenso para sacar adelante esta oportunidad única para Galicia y que nosotros podamos decidir sobre nuestros recursos”, indicó.