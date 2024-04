Rueda cree que los beneficios de la planta de Altri “podrían compensar” el “posible” impacto

El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, aseguró que Galicia “no está para prescindir alegremente de muchísimos puestos de trabajo” como los que supondría la implantación de la fábrica de fibras textiles de la multinacional Altri a Palas de Rei (Lugo). Un proyecto, señaló, que tendría unos beneficios que “incluso podrían compensar los posibles” impactos.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Rueda explicó que él cree “en el futuro industrial” de la Comunidad, indicando que en la zona donde prevé instalarse Altri son “especialmente necesarios” estos empleos.

A su juicio, son “tranquilizadores” los controles que lleva a cabo el Gobierno gallego sobre cualquier proyecto que pretenda instalarse en la Comunidad. “Estoy absolutamente seguro de que si, por cualquier circunstancia, en este proyecto, o en cualquier otro, no se cumplen estrictamente las condiciones obligadas, no se otorgará autorización y si se otorga y se informa favorablemente es porque este cumplimiento se produce”, insistió. “Si cumple, se autorizará. Y si no cumple, no”, sentenció en línea con lo expresado en marzo por la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez.

“En estos días el proceso se está empezando”, indicó, pidiendo que se huya de “afirmaciones categóricas en negativo” porque “en muchos casos no van a coincidir con la realidad”. Así, pidió “paciencia y confianza”.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aprovechó una reunión con representantes económicos, sociales y sindicales de Santiago para mostrar su rechazo al proyecto. “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que en el corazón del rural gallego se ponga en marcha una bomba ambiental como Altri, que en vista de la documentación que presentó no deja de ser una macrocelulosa que va a tener un impacto contaminante muy importante”, denunció

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Elena Espinosa, mostró su preocupación a que la operación industrial de Altri sea un “Pemex dos”, en referencia al acuerdo de la Xunta con el grupo mexicano para impulsar el sector naval gallego y el desaparecido astillero vigués Hijos de J. Barreras, que no cumplió las expectativas.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces en el Parlamento, Espinosa pidió a Rueda claridad al respecto y confió en que aborde esta cuestión en su sesión de investidura la próxima semana. “Espero que el día 9 el presidente nos aclare el tema de Altri”, indicó.