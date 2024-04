“El cliente en el que más crecemos por goleada tiene entre 24 y 33 años”

Adriana Domínguez prefiere coger la mano de uno de sus mayores para cargar las pilas antes que leer cualquiera “de esos libros que salen de Harvard de, yo qué sé, presencialidad, gratitud...”. “Los viejos gallegos son los sabios y a mí es lo que me ancla”, confesaba ayer la presidenta de Adolfo Domínguez durante una conversación con el economista Andrés Alonso retransmitida por el Círculo de Empresarios de Galicia. Tener aldea le enseñó ya de pequeña que la vida del campo “fluye de otra manera”. “Sin ansiedad, estrés, pálpitos. Hay otra sabiduría que creo que hemos perdido los urbanitas”, apunta, aunque en su caso no del todo porque en Madrid, su otro lugar de residencia junto con Ourense, tiene huerto, gallinas y conejos. La manguera y las katiuskas forman parte del día a día de una de las ejecutivas más importantes de la industria de la moda española, con formación a medio camino entre la economía y el humanismo, y apegadísima a la naturaleza, “una fuente enorme de desconexión”.

¿Y qué le ocupa la cabeza a ella? “Inventar e innovar, ser nuevos constantemente”, asegura, en diálogo con la sociedad “para ser relevantes”. No quiere vivir del fructífero legado heredado primero de su abuelo y después de su padre, el emblemático Adolfo Domínguez, con el que, por cierto, la compañía acaba de concluir un documental “que esperamos estrenar pronto”. Precisamente por la entrada de su progenitor al timón y su propia visión empresarial la firma salió a Bolsa en marzo de 1997. “Le ha hecho mucho más resiliente”, cree la nueva capitana. “Lo normal es que las empresas y las marcas nazcan y mueran. Y si miras las de los años 80 en España, la mayoría ya ni existen –añadió–. Estar en Bolsa nos ha exigido crecimiento, transparencia, profesionalidad, controles. Si tú quieres que una empresa perviva en el tiempo, la bursatilización es una de las garantías más grandes”.

Aun así, Adolfo Domínguez se mueve con el espíritu de una empresa familiar, entre las que la sucesión no suele ser sencillo y motivo en muchos casos de desaparición. “Y no lo es, sobre todo, para la generación que cede gradualmente el poder”, remarca. De ahí que mire a la cultura japonesa pensando en los que se tienen que retirar –“Allí ellos son los que se proponen jubilar a los 65 años y, como saben que es lo mejor, desde los 50 están entrenando muy fuertemente a la siguiente generación”–; y en la norteamericana “que permite a la gente empoderarse antes”. “Para una marca, para un producto, si eres parte de esa generación intuyes mucho más por dónde va el mundo y no necesitas hacer focus group para saber qué piensan”, afirma.

Cada temporada en Adolfo Domínguez implica la renovación de 1.200 referencias, “una vorágine de creatividad, innovación, perfeccionamiento y mejora constante”. Entre los últimos lanzamientos está ADN Box, un personal shopper online que combina inteligencia artificial y la experiencia de los estilistas. “En este proyecto estamos teniendo las tasas de conversión más altas de la empresa”, asegura la presidenta, empeñada desde que llegó en rejuvenecer el pool de clientes: “El segmento más fuerte es maduro, pero el que más crece por goleada es el de 24 a 33 años”.

La firma nombró presidenta a Adriana Domínguez en mayo de 2020, en plena pandemia. Como en su día hizo Gucci, ella decidió crear un comité de pensadores en la sombra integrado por publicistas, filósofos, expertos en sostenibilidad o la cultura que durante dos años le ayudaron “a hacer un brainstorming acerca de los valores de la marca, cómo actualizarlos, qué somos y qué no somos”. “Diseñamos con una idea de atemporalidad, algo muy contraintuitivo para el mundo de la moda, pensando como artistas. Diseñamos –insiste– algo que está de moda hoy y probablemente dentro de 20 años lo volverás a poner”. Domínguez asume que la sostenibilidad es el gran reto pendiente de esta industria y entre los empresarios en general “toda la normativa que viene, el peso legislativo e impositivo” que “hace muy caro gestionar”. “No podemos permitirnos como sociedad –se queja– que la gente con ideas no pueda montar una empresa”.

