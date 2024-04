Galicia sumó casi 6.600 nuevos ocupados en marzo por el tirón de la Semana Santa

El turismo ganó el pulso a la borrasca Nelson durante la Semana Santa y el mercado laboral exprimió la primera gran cita turística del año para alcanzar niveles de empleo nunca antes vistos en España. Hubo de media 20,9 millones de afiliaciones a la Seguridad Social, unas 193.600 más que el mes anterior. Descontando la estacionalidad y el efecto calendario para tener una fotografía más real de la tendencia de fondo en la ocupación, el total de altas superó el umbral de las 21 millones. “En marzo, la afiliación marca registros históricos y se acentúa el cambio estructural que ha supuesto la reforma laboral, con un impulso de los empleos de los sectores con mayor calidad”, valoró Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Fue un marzo de récord en 12 autonomías. No en Galicia, que todavía sigue por debajo de los picos de la etapa previa al estallido de la burbuja inmobiliaria a pesar del fuerte repunte también de la ocupación aquí el mes pasado. Se crearon casi 6.600 nuevos empleos y los cotizantes ascendieron a 1,061 millones, la cifra más alta desde 2008.

El régimen general de la Seguridad Social sumó 5.615 afiliaciones en la comunidad a lo largo del mes y 581 entre los autónomos, según las cifras detalladas por el Instituto Galego de Estatística (IGE). La hostelería destacó muy por encima del resto de sectores con un alza del 3,4% en las altas: 2.592 más que en febrero en establecimientos de restauración y alojamientos. La ocupación en actividades artísticas, recreativas y entretenimiento, muy vinculadas también al turismo, medró un 1,3% con 222 nuevos empleos. En actividades profesionales, científicas y técnicas aumentó el 1,2% (678 altas); y el 0,9% en educación (564).

Sanidad y servicios sociales incorporaron a 628 efectivos; 480 el comercio; 323 las actividades administrativas y los servicios auxiliares; 278 la construcción; 166 la industria manufacturera; 156 el transporte y el almacenamiento; y 55 la agricultura, la ganadería y la pesca. De todas las grandes agrupaciones sectoriales, el empleo solo bajó en la administración pública (291 puestos menos) y en industrias extractivas (6 por debajo del mes anterior). El sistema especial Agrario de la Seguridad Social sufrió 20 bajas, mientras que el del Mar consigue frenar la prolongada sangría de cotizantes con un alza de 411.

En el conjunto del país, la hostelería se reforzó con cerca de 84.000 trabajadores; el comercio incorporó a 15.600; alrededor de 12.400 la educación; y 11.100 las actividades administrativas y servicios auxiliares.

Las afiliaciones subieron en 3.900 en la provincia de A Coruña; en 1.760 en Pontevedra; en 744 en Lugo; y en 166 en Ourense. A último día de mes rondaban las 1,063 millones en toda Galicia, cerca de 10.500 por encima del dato del 29 de febrero. La ocupación en la comunidad creció en los últimos doce meses un 1,7%, con 18.000 nuevos empleos –525.400 en el caso de España, lo que supone un alza del 2,6%–, y hay 57.200 cotizantes más que antes de la pandemia.

mercado laboral marzo W / Hugo Barreiro

Con el fuerte incremento de la ocupación, el paro bajó el 1,2%, en Galicia en 1.572 personas. Quedan 129.011 inscritas en las oficinas públicas a la espera de una oportunidad. La mayoría del recorte se dio entre mujeres (1.276); en la horquilla de los 30 a los 44 años (901 desempleados menos); y la hostelería (1.510). La evolución es muy diferente entre aquellos que llevan menos de 6 meses buscando un trabajo, con una caída de 4.227 parados; frente a la intensa subida de casi 2.600 de los que arrastran esta situación de 6 a 12 meses.

El paro disminuyó en 33.000 personas (1,2%) en todo el Estado, hasta situarse en la menor cifra de un mes de marzo desde 2008: 2,7 millones. “Me decían que me iba a cargar España, que en España no podíamos tener contratación estable, me decían que si éramos un país de turismo, de agricultura, de construcción. Bueno, todo era mentira –subrayó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ayer, en declaración a La Sexta–. Ahora mismo la temporalidad en España, el dato es brutal, ha caído 10 puntos, tenemos una tasa de temporalidad privada del 13,2% y estamos por debajo de la media europea”. Un tercio de los contratos firmados en Galicia en marzo fueron indefinidos.

“Nunca antes la cifra del paro fue tan baja en un mes de marzo”, aplaudió Elena Rivo, conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, con caídas “en las cuatro provincias, las siete ciudades y en todos los sectores de actividad”. Francisco González Sío, secretario confederal de Emprego de la CIG, vincula caída a “la contratación precaria” de las mujeres en el sector servicios. Desde UGT Galicia remarcan que la temporalidad en la comunidad está en “mínimos históricos” y alaban que la reforma laboral acumula dos años “cumpliendo objetivos”.

El desempleo bajó en 134 personas en la comarca de Vigo La comarca de Vigo cerró el pasado mes de marzo con 23.822 desempleados, un 0,5% menos que en febrero. Los municipios con mayor descenso fueron Soutomaior (4,9% de caída), Pazos de Borbén (3,8%), Baiona (2%) y Nigrán (1,5%). En la ciudad de Vigo retrocedió un 1,5%, con 261 parados por debajo del mes anterior, según el balance publicado ayer por la Consellería de Promoción do Emprego. Disminuyó también en Salceda de Caselas (0,7%), Gondomar (0,5%) y Mos (0,4%). En el resto de concellos de la comarca sí hubo ascensos del número de personas inscritas en las oficinas públicas autonómicas en búsqueda de un puesto. En O Porriño hay 26 parados más, lo que supone un incremento del 2,1%; 9 en Fornelos de Montes, donde el ascenso fue del 8,2%; y de casi el 11% en Redondela, que acabó marzo con 160 nuevos desempleados. En agricultura y pesca el paro descendió en 19 personas; en 50 en la industria; en 75 en lo servicios; y en 6 en el colectivo sin empleo anterior. En la construcción, en cambio, aumentó en 16.

Suscríbete para seguir leyendo