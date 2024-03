Stellantis Vigo confirma un marzo negro con una jornada de paro en toda la planta

Marzo de 2024 no será recordado con cariño por parte de Stellantis Vigo. Los problemas en el suministro de ciertos componentes han dejado muy tocada a la planta olívica y los paros no dejan de crecer. Ayer, la dirección confirmó que el Sistema 2 también se verá forzado a suspender la actividad el próximo miércoles, justo antes del parón de Semana Santa, uniéndose así al Sistema 1. De esta forma, ese día no se ensamblará ni un vehículo y la previsión es que los trabajadores vuelvan al trabajo el 1 de abril.

Tal y como informó la dirección a la plantilla esta semana, la factoría de Stellantis Vigo no producirá ninguno de los modelos del Sistema 1 entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, por lo que los últimos Peugeot 301 y Citroën C-Elysée se ensamblarán en estos días toda vez que estos sedanes low-cost dejarán de producirse después de 12 años.

Estas paradas “por causa de fuerza mayor” fueron ampliadas ayer hacia el Sistema 2, el que fabrica las furgonetas K9. En este caso, la afectación se limita a los tres turnos del miércoles 27 de marzo.

Estos paros se unieron a los comunicados la semana pasada y que culminaron el martes. En ese caso, un problema en el suministro de motores paralizó el Sistema 1 durante dos jornadas enteras (lunes 18 y martes 19) y tres turnos más entre el viernes 15 de marzo y el miércoles 20.

Antes, sin embargo, la empresa había comunicado otros problemas por falta de componentes que afectaron a los dos sistemas. En concreto, no hubo actividad en ningún turno del viernes 8, así como lunes 11 y martes 12.

Con los de la próxima semana, Stellantis Vigo tuvo que cancelar en total 9 jornadas completas en el Sistema 1, que además de los sedanes ensambla el Peugeot 2008, y otras cuatro jornadas en el Sistema 2.