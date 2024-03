La Reserva Federal mantiene los tipos de interés y la previsión de tres bajadas en 2024

No se puede decir con certeza aún si el bache de la inflación en Estados Unidos, con subidas en los precios en enero y febrero tras siete meses de descensos, es una mera turbulencia pasajera por factores temporales o algo más. Lo que está claro es que, de momento, la Reserva Federal de Estados Unidos ha pensado que no es suficiente para sacarle de su hoja de ruta.

Así se demostró ayer cuando el Comité Federal de Mercado Abierto del banco central estadounidense dejó inalterados los tipos de interés, que siguen en la horquilla en que quedaron en julio del año pasado de entre el 5,25% y 5,50%, y mantuvo las previsiones de realizar tres bajadas este año.

Aunque en la rueda de prensa posterior su presidente, Jerome Powell, dijo que no se deben “despreciar los datos que no nos gustan”, también opinó que sus políticas siguen dando como resultado “buenos avances en reducir la inflación”. Y pese a las subidas de enero y febrero aseguró que “la historia general no ha cambiado”, añadiendo: “No vamos a reaccionar exageradamente, como no lo hicimos ante los siete meses de descenso”.

La decisión fue unánime. Los analistas daban por seguro que se mantendrían los tipos, como en las cuatro reuniones previas, cuando se pisó el freno en la política agresiva de 11 subidas consecutivas que llevó el precio del dinero a máximos no vistos en cuatro décadas para combatir una inflación galopante. Ahora, y pese a las subidas de los dos últimos meses, se ha situado en el 3,2%. Lo único para lo que no se consiguieron respuestas claras ayer es sobre cuándo puede empezar a abaratarse el precio del dinero.