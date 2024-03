El Gobierno obvia las objeciones del Consultivo al decreto de vivienda

[object Object]

El rechazo mostrado por la consejera nacionalista del Cabildo de Fuerteventura, Nereida Calero, al texto del decreto –por eximir de la evaluación de impacto ambiental a las iniciativas para atajar la emergencia habitacional– generó dudas sobre el proceso de convalidación en el Parlamento de Canarias. La cita será la semana próxima, según confirmó el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, que no mostró ninguna duda sobre el voto favorable que obtendrá en la Cámara autonómica la norma. «Nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios, y desde luego vamos a contar con el voto favorable de los que apoyan al Gobierno», afirmó sobre la postura de los diputados de Coalición Canaria, Partido Popular y Agrupación Socialista Gomera. El consejero no descartó incluso poder sumar algún voto más. Desde cabildos no afines a CC como el de Gran Canaria no han faltado voces de apoyo a la medida. Ahora bien, también se pidió tramitar la iniciativa como una ley, y eso no va a suceder. | J. G. H.