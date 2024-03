“Lucharemos por el uso cosmético de los productos agroalimentarios”

A Ariana Fernández la llamada de FARO la coge con una mano en el teléfono y la otra formulando. Nada menos que un agua micelar. La presidenta de la Asociación Cosmética Galega ensalza La Toja como ejemplo a seguir para su sector, “la gran marca que conquistó el mundo”, y destaca que una de las prioridades de la entidad, recién constituida, pasa por reducir la burocracia que existe desde la fabricación de un cosmético hasta su venta. Todo ello bajo el amparo de un amplio abanico de distinciones como “Galicia Calidade”

–¿A cuántas personas emplea la cosmética gallega en estos momentos?

–Más o menos unas 200 personas, solo a nivel industrial en Galicia. Pero a fin de cuentas compramos envases, necesitamos servicios de logística, distribución… Son 200 directos y muchísimos más indirectos.

–¿Cómo llevan el tema de encontrar talento? ¿Cuesta?

–Al contrario, sobra talento. Lo estamos exportando porque no lo podemos retener. De hecho, la asociación se crea para intentar que se quede y como base para crear ese talento. No hay una entidad que impulse formaciones prácticas; en la que pueda haber, por ejemplo, bolsas de trabajo. No existen porque no estábamos unidos.

–Uno de los objetivos de la Asociación Cosmética Galega es desarrollar proyectos conjuntos entre socios, ¿por dónde empezarán?

–Nos vamos a reunir el próximo 3 de abril en una de las fábricas que hay aquí propias. Una herencia de la antigua La Toja, que es un storytelling que queremos recuperar porque tuvimos una gran marca que conquistó el mundo. Vamos a reunirnos para decidir qué aporta cada uno de los socios en la cadena de valor, cuáles son nuestras diferencias y cuáles son nuestros puntos en común, y entre todos juntos vamos a determinar cómo nos posicionaremos bajo el paraguas de la asociación para ir con una propuesta común a lugares como la gran distribución. Como hizo en su día también la moda gallega.

–¿Qué acciones plantean para poner en valor los cosméticos made in Galicia?

–Estamos trabajando para incorporar en los productos sellos con la denominación de origen –hecho en Galicia, natural hecho en Galicia y vegano hecho en Galicia–. También vamos a hablar con la Agencia Española del Medicamento, ya que su normativa es por la que nos regimos en España a nivel cosmético, y queremos la distinción “Galicia Calidade” y un sello de trazabilidad para darle garantías al cliente.

–¿Cuál es su principal reto ahora mismo?

–Uno de los inconvenientes frente a la moda que tiene la cosmética, por eso no ha crecido tanto, es todo el papeleo legal que implica fabricar una crema. Eso ha sido un poco lo que ha paralizado muchas ideas. Estamos luchando por la certificación para uso cosmético de los productos que ahora mismo solo están categorizados como agroalimentarios. Es decir, tú puedes utilizar un aceite de oliva buenísimo, o un aceite de almendras o un aceite de pepita de uva para uso alimentario, pero no lo puedes utilizar para uso cosmético a nivel industrial. Nos falta que la Xunta nos autorice o nos ponga las pruebas pertinentes para darlo de alta, por eso muchos de los proyectos no progresan.