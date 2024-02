El campo gallego se hace oír en Madrid para exigir menos burocracia y cambios en la PAC

El campo gallego se hizo oír ayer en Madrid, donde estuvo representado por unos 700 agricultores y ganaderos en la movilización convocada por UPA, Coag y Asaja a la que acudieron varios miles de personas procedentes de puntos de toda España, además de un centenar de tractores. Una protesta que coincidió con la celebración de la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, a la que también se unió el sector pesquero nacional, que una vez más reclamó la bajada del IVA a los productos pesqueros tras la caída drástica de su consumo.

“Nos sumamos a esta manifestación porque tenemos los mismos problemas como el exceso de regulación europea y la competencia desleal de todos los importadores que no tienen los estándares europeos”, aseguró el presidente de Cepesca, Julio Morón, durante la protesta.

Los manifestantes empezaron reclamando a las puertas del Ministerio de Agricultura soluciones urgentes como la flexibilización de la burocracia de la PAC, el mejor funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria y un plan de choque con medidas concretas para el campo.

Entre ellos, según confirmó el secretario de Coordinación Sectorial de Unións Agrarias (UU AA), Félix Porto, se encontraban profesionales llegados desde varios puntos de la comunidad, como Santiago, Lalín, Lugo, Ourense o Xinzo de Limia. UU AA movilizó a una decena de autobuses, que se suman a otros dos del Sindicato Labrego Galego (SLG). En total, sumando otros que llegaron a la capital de España por sus propios medios, fueron más de 700 los gallegos que se dejaron sentir con cencerros , tambores y banderas.

"Gran afluencia"

“Las concentraciones de la semana pasada eran el punto de partida. Ya anunciamos que hoy (por ayer) nos movilizaríamos en Madrid. En la reunión del Consejo de Ministros vamos a ver la permeabilidad de la UE en cuanto a los posibles cambios que les trasladamos y veremos lo que conseguimos”, afirmó Porto, destacando la “gran afluencia”. “Hay unidad de acción. Necesitamos una PAC adaptada a las necesidades de Galicia. Esperemos que la CE de marcha atrás en esas decisiones que hacen daño al sector y que se modifiquen esas posiciones”, indicó.

En esta línea, también desde Madrid, la secretaria xeral del SLG, Isabel Vilalba, destacó que es una “día importante” por la reunión de ministros europeos, de forma que pidió acabar una “burocracia imposible”, así como atajar los tratados de libre comercio con “estándares que no cumplen las normas de la UE” y la desregulación del mercado. En este sentido, avisó de que estas dificultades pueden suponer la “puntilla” para que “mucha gente tenga que abandonar el sector”.

En el transcurso del acto reivindicativo, agricultores y ganaderos portaban carteles con lemas como “Si el campo no produce, la ciudad no come” o “Exigimos precios rentables y normas flexibles”, mientras hacían sonar el claxon de tractores en los que también se podían leer proclamas como “Nuestro fin será vuestra hambre, defiende tu alimentación”, “Mi ruina es tu hambre”, “Sin agua no hay campo” o “Necesitamos seguros agrarios que cubran los costes de producción”.

La movilización, que se desarrolló sin incidentes bajo el lema “El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento”, discurrió con normalidad desde la sede del Ministerio de Agricultura hasta llegar a la Oficina de la Comisión Europea en Madrid.

En el tramo final de una movilización, a la que según los organizadores acudieron 30.000 personas, agricultores y ganaderos ajenos a los convocantes, situados justo ante las puertas de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, prendieron fuego a sendos muñecos con la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Agricultura, Luis Planas, al tiempo que lanzaban gritos de “¡Vete a Marruecos, Pedro Sánchez!” y “¡El campo unido jamás será vencido!”.