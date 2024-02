España suma más de 30.000 muertos en accidentes laborales en los últimos 30 años

Esta semana el Ministerio de Trabajo ha publicado los datos provisionales de fallecidos por siniestros laborales durante el ejercicio pasado. La nota positiva que dejan dichos datos es que el índice de accidentes descendió respecto al año pasado, registrando un 17% menos de muertos en el trabajo que en 2022. Simbólicamente y a falta de la revisión final de los datos, que por metodología suele implicar añadir algún caso más a la estadística definitiva, España ha bajado por primera vez en un lustro de los dos fallecidos cada día en el trabajo.

“Este descenso no es suficiente y urge llevar a cabo actuaciones inmediatas para poner fin a esta situación”, reclaman desde UGT. La nota negativa es que el dato de 2023 no es el más bajo de la estadística y que el goteo no víctimas mortales no cesa. Tampoco este 2024. Hace unos días un trabajador de una obra de asfaltado de una carretera de Polinyà (Vallès Occidental) moría tras ser atropellado por una máquina compactadora. En los últimos 30 años más de 30.000 personas han perdido la vida debido a siniestros laborales en España. Concretamente, entre 1994 y 2023 la autoridad laboral ha registrado un total de 31.429 fallecidos.

La construcción es el segundo sector más peligroso y dónde más personas fallecen, proporcionalmente, cada año. Según los datos del 2023, un peón de obra tiene cinco veces más posibilidades de morir en el trabajo que un empleado del sector servicios. Si bien el sector más peligroso fue, un año más, el campo, que llena ahora carreteras y centros de ciudad con sus tractoradas. Allí es casi seis veces más probable morir durante la jornada laboral que en los servicios o más del doble que en la industria.