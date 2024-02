Pioneras en desmitificar la fontanería

[object Object]

El desafío de atraer a más mujeres al sector es una de las prioridades de Foncalor, la asociación provincial de empresas instaladoras de Pontevedra. Su presidente, Pablo Crespo, subraya que la ausencia de mano de obra se siente con creces entre las empresas que trabajan en el mantenimiento y la reparación de las muy distintas instalaciones que hay en el mercado: las plantas y fábricas de Vigo y sus alrededores, pero también las de numerosos hogares y comunidades de vecinos. “Muchas empresas están cerrando por la falta de personal especializado”, matiza, explicando que la práctica totalidad de ellas son pymes (pequeñas y medianas) cuyos propietarios no tienen descendientes que quieran continuar con sus negocios o sí los tienen aunque tampoco quieren.

El resultado es que “se está concentrando la carga laboral” en las compañías que siguen en pie, que no por ello dejan de sufrir la misma problemática, mientras “se incrementan los tiempos de espera”. De los trabajadores que llegan, la mayoría lo hacen sin la formación suficiente o no tienen vocación, si bien hay algunos que están cualificados y tienen un “arranque mejor”. “Debemos darle visibilidad al talento femenino para seguir consolidando ese relevo generacional que puede seguir llegando y a un mejor ritmo”, comenta Crespo en relación a la oportunidad que representa incorporar a más mujeres, en favor de la paridad y para garantizar el futuro del gremio. “Socialmente se relaciona al sector del metal con la fuerza y es mentira. Cuanto más tiempo pasa, cuantos más avances tecnológicos hay y cuanto más evoluciona la automatización, menos necesario es el físico. Y aunque no hubiese estos avances, las mujeres lo podrían hacer completamente igual”, apunta.