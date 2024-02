Transición Ecológica lanza la puja del primer “enchufe” de Galicia de renovables con compensaciones

Los más de 1.200 kilos de explosivos situados estratégicamente en la caldera de la central de Meirama redujeron a escombros en apenas seis segundos el último símbolo en pie de la térmica el pasado 16 de enero. Naturgy había tumbado ya la chimenea en marzo del pasado año y la torre de refrigeración en diciembre de 2022. Una demolición selectiva en tres fases, siguiendo el proyecto de desmantelamiento presentado al Ministerio para la Transición Ecológica tras la decisión definitiva de la compañía de dejar atrás la explotación del carbón en Galicia. Costó 60.000 millones de las antiguas pesetas. Desde el encendido el 20 de octubre de 1980, la planta se convirtió en una de las joyas de la corona del sistema energético español con una potencia de 557 megavatios (MW) y una producción media anual equivalente al consumo de casi 900.000 hogares. Su desaparición deja un hueco enorme en el enchufe que hasta ahora usaba para estar conectada a la red eléctrica. Será el primer nudo de transición justa que salga a subasta en la comunidad a cambio de compensaciones locales.

Transición Ecológica sacó ayer a consulta pública previa la regulación del procedimiento y los requisitos del concurso. Hay espacio para enganchar 403 MW de nuevas instalaciones renovables que se ubiquen en la zona, según el último informe de Red Eléctrica actualizado ayer mismo. Es uno de los puntos de Galicia con mayor interés para levantar parques eólicos y varias candidaturas para colocar una hidroeléctrica en el lago.

Otros beneficios

Para favorecer “la creación de actividad económica alternativa” en los territorios más golpeados por la descarbonización, el Gobierno introdujo en 2019 en la ley del sector eléctrico la opción de impulsar pujas “para la concesión de la totalidad o de parte de la capacidad de acceso de evacuación de los nudos afectados” por los cierres de térmicas y nucleares “a las nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables”. No vale como hasta ahora cumplir solo requisitos técnicos y económicos. También se “ponderan los beneficios medioambientales y sociales”.

El departamento dirigido por Teresa Ribera tira del concurso organizado para el nudo Mudéjar, en Teruel, como guía. Allí se estrenó y se repetirá en Meirama, Lancha (Córdoba) y Narcea (Asturias). “Con ello se pretende optimizar el potencial de la instalación de energía renovables con la generación de beneficios socioeconómicos para los municipios que participan en la definición del Convenio de Transición Justa de Meirama”, señala el ministerio en la consulta pública previa. Son cinco concellos: Carral, Cerceda, A Laracha, Ordes y Tordoia.

Los criterios

A los “sujetos potencialmente afectados” y “las organizaciones más representativas” se les pregunta si en la zona “existen elementos particulares” que deben incorporarse a la regulación del concurso para “asegurar la contribución del proyecto a la transición justa”. Podrán puntuar de 1 a 5, según la relevancia que consideren, loa criterios de creación de empleo en la zona por operación y mantenimiento de la instalación que opte a conectarse; la ocupación que también pueda crearse por proyectos agrícolas, industriales, sociales y empresariales “desarrollados directamente por el operador o mediante acuerdos con otras empresas de la zona”, el fomento del empleo de mujeres y para aquellos que pierdan su trabajo por el cierre de la térmica de Meirama; la formación y desarrollo de capacidades en los residentes en esas localidades; las propuestas de comunidades de energéticas o autoconsumo en hogares, empresas y administraciones; las inversiones “en la cadena de valor provincial” vinculadas al desarrollo de las nuevas plantas verdes; y la participación en el proyecto de inversores locales.

Además de los preparativos para el nudo de Meirama, el ministerio avanzó ayer que la futura subestación de Maciñeira prevista en la revisión de la planificación energética será declarada como nudo de transición justa en el convenio de As Pontes. En este caso hay 14 concellos incluidos: As Pontes, As Somozas, A Capela, Cabanas, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Muras, Ortigueira, San Sadurniño, Vilalba y Xermade.