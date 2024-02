GRI tramita otro ERTE mientras resuelve “deficiencias técnicas importantes” en Ganomagoga

El gigante GRI Renewable Industries se impuso a Emobi Industries en la lucha por Talleres Ganomagoga. Logró el visto bueno del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra, el pasado mes de noviembre, y desde entonces prepara la vuelta al ruedo de la fábrica asentada en Ponteareas, histórica firma del sector eólico y eje principal sobre el que se sostenía Grupo Ganomagoga, declarado en concurso de acreedores en marzo de 2023. Casi tres meses después de aprobarse la adquisición, GRI sigue trabajando para solventar las “deficiencias técnicas importantes” que todavía alberga la planta. “Lo importante es que nuestros trabajadores de allí trabajen seguros”, abundan fuentes vinculadas a la nueva propiedad. Se están abordando las mismas con un conjunto de auditores y consultores, que operan codo con codo con personal de mantenimiento y de ingeniería de la factoría, apoyados por el equipo de GRI Towers Galicia. El objetivo, sentencian, es volver “lo antes posible”.

No hay una fecha sobre la mesa, pero sí un nombre. Talleres Ganomagoga resurgirá rebautizada como GRI Towers Pontevedra, una vez se ponga en marcha. Para ello continúa dando pasos y, por lo pronto, las instalaciones han conseguido al fin recuperar la corriente eléctrica, fundamental para el funcionamiento de algunas de sus máquinas.

Producto de ello, el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor que se decretó el 1 de enero decayó el pasado 26. No obstante, tres días más tarde, el 29, GRI presentó otro ERTE, en este caso ETOP (por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas). Confirmado a FARO por la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, no ha trascendido el plazo durante el cual permanecerá vigente y si afecta a toda la plantilla, los 50 profesionales de Grupo Ganomagoga que GRI subrogó en su momento.

Reunión con la Xunta

Con más de 15 años de experiencia en el sector eólico, 18 fábricas, presencia en ocho países y más de 400 empleados en Galicia, GRI Renewable Industries ya explicó a la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, el proyecto que va a desarrollar en las antiguas instalaciones de Ganomagoga en Ponteareas. De ello dio fe la Xunta, a través de un comunicado remitido a los medios la semana pasada. Conforme pudo saber este periódico, se trató de una primera toma de contacto. GRI mostró su interés en agilizar sus trámites administrativos (la parte autonómica) y conocer líneas de apoyos financieros, de lo que se hablará en próximas reuniones. Asimismo, se ofreció la canalización a través de la nueva Oficina Económica de Galicia, que precisamente tiene el sentido de unificar esas gestiones.