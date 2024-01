El Ministerio de Industria sacará en el primer trimestre del año una convocatoria extraordinaria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) a partir de remanentes que han quedado y que estará dotada con 300 millones de euros y ya, en el segundo semestre, hará una cuarta convocatoria de este Perte, dotada con 1.250 millones. Así lo anunció ayer el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante su comparecencia en comisión en el Congreso, en la que detalló que la convocatoria extraordinaria será tanto para proyectos de baterías como para el resto de elementos de la cadena de valor y tendrá 200 millones en ayudas y 100 millones en préstamos, mientras que la cuarta convocatoria del Perte VEC pondrá a disposición 250 millones en subvenciones y 1.000 millones en préstamos, y será ya gestionada por la Empresa Nacional de Innovación (Enisa). Hereu aseguró que las primeras quince resoluciones provisionales del Perte VEC para el coche eléctrico de las que está pendiente la factoría de Stellantis en Vigo se publicarán la próxima semana, a partir del 7 de febrero.

Sobre el Perte de Descarbonización, el ministro señaló que la primera convocatoria, con una dotación de 1.000 millones de euros (500 millones en ayudas y 500 millones en préstamos), a la que se podían presentar proyectos desde la semana pasada, a fecha del viernes había recibido ya 88 solicitudes. Se van a ampliar también las ayudas por compensación de emisiones de CO2 a la industria electrointensiva. Habrá 300 millones de euros este año, un 25 % más que en 2023; y se van a mantener las subvenciones en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo al máximo que permite la UE.

Hereu aseguró que el Gobierno está “encima de todos y cada uno de los temas” y, en el caso preciso de Alcoa, indicó que se está “trabajando”, como demuestra la reunión que hubo el pasado viernes del Gobierno central, Xunta, empresa y trabajadores. “Estamos para que se cumplan los acuerdos y es evidente que nosotros lo que no queremos es perder proyectos industriales en este país. Quien esté dispuesto a liderar proyectos tendrá nuestro apoyo y a quien no tenga la voluntad de desarrollar proyectos industriales también les diremos que no nos hagan marear la perdiz”, aseveró.