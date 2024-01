El director general de Impulsa Galicia avanza que el gran centro de almacenamiento de datos positivo en carbono “estará operativo” en “el primer trimestre de 2026”. En una entrevista con Europa Press, Julio Pombo subraya que la planificación de este gran centro de datos está “en una fase muy avanzada”, “con compromisos muy firmes”, una infraestructura sobre la que “muy pronto se conocerá su ubicación” y que “será esencial para el desarrollo de Galicia para su digitalización y para su competitividad”.

Esta iniciativa busca poner al servicio de las pymes, grandes empresas e instituciones públicas una solución tecnológica que les garantice el almacenamiento de datos que necesiten, la conectividad de alta velocidad, el ancho de banda suficiente y una baja latencia (retardos temporales dentro de una red). Este centro con una capacidad de 15 megavatios permitirá alojar los datos de la gran mayoría de las compañías gallegas.

La empresa española Ingenostrum lidera este proyecto, de la mano de la ingeniería Nexitic especializada en diseños de este tipo. Cuenta con una inversión de 400 millones, así como un empleo estimado de 200 personas en la fase de construcción y de 100 puestos de trabajo altamente cualificados para su mantenimiento entre directos e indirectos.

Pombo explica que “este centro tiene dos características esenciales que lo hacen tanto importante para Galicia como una referencia a nivel nacional”. “Por un lado, permite el asentamiento de proyectos TIC que, si no, no podrían estar en Galicia por el tema de la distancia a los servidores”, lo que es “clave”, pues “hasta ahora están esencialmente en Madrid, en las periferias no se tenía esta infraestructura”. Asimismo, “está diseñado de forma que no solo se alimenta de energía 100% renovable, sino que, además, el calor que genera es utilizado en procesos industriales de otras plantas que están en la proximidad”.

“No solo no genera emisiones de CO2, sino que su funcionamiento permite reducir emisiones en otros procesos”, relata, “con lo cual es un sumidero de dióxido de carbono”. “Hará que las TIC gallegas sean las más verdes de Europa”, sentencia.

La sociedad público-privada Impulsa Galicia nació tras la pandemia para articular proyectos tractores en la comunidad. La Xunta (40%), la entidad financiera Abanca (38%), la energética Reganosa (12%) y la empresa pública Sogama (10%) son los socios fundadores que aportaron un capital de 5 millones. “Nosotros en los tres años que llevamos de funcionamiento hemos demostrado que somos una herramienta eficaz para identificar proyectos, conceptualizarlos y llevarlos a cabo”, opina Pombo. “Ahora mismo tenemos en cartera proyectos en todas las fases de vida del proyecto” y con “un tamaño suficiente como para marcar una diferencia una vez que son una realidad”.