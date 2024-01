Casi 4.000 personas ya no están en las cifras del paro de Galicia tras el cribado de la Xunta entre los desempleados que llevan más tiempo sin trabajar, aquellos que superan los cinco años inscritos en las oficinas públicas. La Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade estrenó en junio un programa de seguimiento personalizado para conocer las causas del largo periodo sin ocuparse del colectivo y allanar su reincorporación al mercado laboral. De ellos, 1.233, el 31%, lograron un contrato del trabajo. El resto causó baja por otras razones. El 35% fueron salidas “voluntarias”; otro 21% no estaba disponible para trabajar –por incapacidad temporal u obligaciones familiares, entre otras razones– y el 12% no estaba en búsqueda activa de una oportunidad, “pero si acceden a actividades de formación u orientación”, según el departamento que dirige Elena Rivo.

El balance fue analizado ayer en la reunión semanal del Consello de la Xunta. El presidente en funciones, Alfonso Rueda, destacó que el plan nació “para ayudar y analizar la situación de falta de empleo entre los colectivos con más dificultades” con “un seguimiento personalizado de las personas que se detectó de forma objetivo que tenían más dificultades para encontrarlo” por sus condiciones o la larga duración de su demanda. El análisis llegó a cerca de 17.600 parados, el 12% del total. Se iniciaron 2.669 itinerarios específicos con los equipos de orientación, garantizando así su participación en acciones formativas y programas de empleo. La Xunta, según Rueda, busca que el sistema público de empleo autonómico sea “lo más eficaz posible” para facilitar la ocupación en un momento de problemas por las vacantes sin cubrir.