Galicia enfrenta con la crisis de Atunlo la mayor pérdida de tejido industrial pesquero en 40 años

Aunque hay supervivientes de primer nivel (Pescanova, Vieirasa, Pescapuerta o Pereira), la industria pesquera gallega ha perdido grandes referentes empresariales en el último medio siglo. Y no tanto por causas financieras, que también, sino por factores principalmente externos como la extensión de las aguas territoriales a las 200 millas o la expulsión de caladeros como el namibio. En esta nómina de caídos –por cierre o absorbidas– figuran grupos de la dimensión de Pesquera Vasco Gallega, Massó Hermanos, Pesqueros de Altura SA, Pesquerías Españolas del Bacalao, Bernardo Alfageme o Compañía de Pesca e Industrias del Bacalao (Copiba). Una lista que, no obstante, capitaliza una sociedad que llegó a agrupar los intereses de más de un centenar de buques, a cuyas armadoras ofrecía los servicios a lo largo de toda la cadena de valor del pescado: Motopesqueros de Altura Reunidos (MAR). Desde su declive final –terminaría suspendiendo pagos en 1989 tras años de contratiempos–, Galicia no enfrentaba un golpe semejante en el tejido productivo de la pesca como el que tiene ahora por delante con el órdago lanzado contra Atunes y Lomos (Atunlo).

Guerra en Atunlo: la vasca Inpesca busca cerrar en Galicia y trasladar la producción a Portugal Como avanzó ayer FARO en su edición digital, la armadora Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca) ha exigido el cierre de toda la actividad productiva de Atunlo en Galicia, el traslado de producción a Portugal y de la sede social a País Vasco. Una presión que ejerce con el 40% del capital social –el restante se lo reparten la viguesa Comercial Pernas (40%) y la panameña Marpesca– y la capacidad de tumbar el plan de reestructuración de la sociedad, actualmente en preconcurso de acreedores. Bajar la persiana de este modo supondría el cierre de las plantas de Atunlo en Cambados, O Grove o los servicios centrales de Vigo. Y el adiós, de paso, al corazón de un conglomerado que facturó 220 millones de euros y comercializó cerca de 65.000 toneladas en el ejercicio 2022. La amenaza de Inpesca, detallada a este periódico por fuentes directas de la dirección de Atunlo en Galicia, dejaría en una situación comprometida a la propia Comercial Pernas, que tiene mayoría en el capital de Centro Loxístico Porto de Vigo (CLPV), cuyo lanzamiento propició la rehabilitación parcial de la calle Jacinto Benavente de Vigo. Vila Nova de Cerveira (compartida con Marfrío), Mindelo (Cabo Verde) y plantas asociadas en Manta (Ecuador) y Paita (Perú) completan el mapa de instalaciones productivas de la mayor comercializadora de atún en España. La factoría de Santoña, especializada en lomos de atún precocidos, acaba de echar el cierre con el despido de más de 80 personas; la de O Grove ha quedado reducida, de momento, a un centro de logística de frío y de aceites de pescado. Cisma interno Fuentes conocedoras de las negociaciones insisten en que el planteamiento de la armadora vasca "va muy en serio". "Supone nada menos que la toma de control y sin ninguna contrapartida, porque plantean una especie de canje por la deuda contraída por Atunlo". Según figura en las últimas cuentas disponibles de Inpesca (2022), la atunera tenía una partida de "cuentas a cobrar con partes vinculadas" por más de 20,6 millones de euros. La mayor parte correspondían a Atunlo. Pero estas fuentes elevan ahora este pasivo por encima de los 50 millones de euros, a cambio de los cuales aspiran a laminar el grupo gallego y a asumir su dirección única. FARO trató este martes de contactar con las gerencias de la propia Inpesca y de su accionista Albacora (a través de la sociedad Euskaltuna), sin éxito. La propia Inpesca está en medio de un complejo barullo interno, con bandos enfrentados. Desde el equipo en Vigo de José Pernas apuntan incluso que la armadora está en venta. “También quieren echar a los responsables de los últimos años de la gestión de Inpesca, no quieren que les vuelva a pasar algo así de nuevo”. La armadora garantizó el pago de 4,25 millones de euros para ocupar el vacío dejado por la antigua socia Pevasa, así como la asunción de garantías por operaciones financieras por otros 4 millones. La entrada de Marpesca en el capital, por ese 20% y materializado hace un año, defienden en País Vasco, apenas ha mitigado este quebranto. Ninguna institución en Galicia abordó ayer las consecuencias de este planteamiento para el tejido industrial pesquero y logístico. Atunlo enfrentó sus problemas de tesorería con una plantilla superior a las 1.100 personas (Casa MAR superaba las 2.000, aunque con un volumen de ventas anuales equivalente hoy a los 40 millones de euros). De los 150 empleos que generaba en O Grove se ha quedado en los 25, y en Cambados cuenta con más de 200 trabajadores. Otro centenar de personas más dependen de la actividad de la sede central de Atunlo en Vigo, Comercial Pernas o Centro Loxístico. La planta asociada más intensiva en mano de obra es la de Cabo Verde, con más de 500 operarios y directivos en plantilla. La accionista panameña Marpesca, “dispuesta” poner capital para “poner la empresa en marcha” Marpesca es una armadora de referencia en el segmento de túnidos, integrada en el conglomerado panameño Grupo Lymber. La sede de su filial en Europa está en Valladolid. Proveedora de materia prima, es una de las accionistas de Centro Loxístico Porto de Vigo (CLPV), que puso en marcha Pernas para el lanzamiento de una base empresarial para el sector de la pesca con capacidad frigorífica en la calle Jacinto Benavente. Desde hace un año escaso, Marpesca posee el 20% de Atunlo. Según refieren fuentes de la dirección del grupo en Galicia, esta armadora centroamericana está “dispuesta” a apoyar el plan de reestructuración con una inyección de capital que permita “poner la empresa en marcha”. Este refuerzo dinerario es una de las patas de la hoja ya a corto plazo para Atunlo. El problema, según las mismas fuentes, es el bloqueo de la otra accionista, Inpesca. Expertos jurídicos explican que, aunque para sociedades limitadas basta con una mayoría para aprobar ampliaciones de capital (más del 50%), tanto por estatutos o por pactos sociales es habitual que se fijen porcentajes más altos. Por ejemplo, que para una operación de estas características se requiera más de tres cuartas partes del capital. “Tenemos 900 empleos aquí que preservar. Vamos a ir con todo, la empresa es viable y la vamos a salvar”, relataron desde la sede del grupo a FARO. Inpesca tiene fijadas en el calendario dos juntas extraordinarias para el día 30 de enero y el 6 de febrero. El orden del día de la primera se centra exclusivamente sobre la “situación” de Atunlo y la “adopción de decisiones” respecto a la crisis por la que atraviesa; en la segunda, para una estrategia que impida, como manifestaron desde el entorno de esta sociedad, un efecto “contagio” en su viabilidad.