El plus de elevar el talento femenino al siguiente nivel

A la viguesa María Reboredo no le da absolutamente nada de vértigo el hecho de adentrarse en un sector tan masculinizado como lo es el de los ascensores. Si no lo tuvo cuando cursó el ciclo de Formación Profesional (FP) de instalaciones eléctricas y automáticas, con gente de 19 y 20 años cuando ella tiene 46, este nuevo paso en su carrera no iba a traer consigo ningún complejo o temor insospechado. Conforme indica la especialista, que junto a otra compañera acaba de convertirse en una de las dos primeras técnicas acreditadas en el sector de los ascensores de Galicia, el suyo “no es un trabajo que tenga que ser exclusivo de hombres”. “Aquí nadie me ha mirado mal; en plan, eres una tía, no vas a poder. Nunca he tenido problemas. Todos los compañeros que he tenido son estupendos, y siempre que he necesitado algo todo el mundo me ha contestado súper bien”, afirma en declaraciones a FARO.

Preparada para incorporarse al mercado laboral, tras realizar las partes teórica y práctica que la habilitan para ejercer este oficio falto de relevo, insufla una dosis de optimismo a cualquier persona que tenga dudas sobre qué hacer con su futuro. “Yo no lo pensé mucho, hay que intentar todo lo que se te ocurra, nunca poner ningún freno a nada. Pero ni las chicas, ni los chicos, ni nadie. Hay que intentarlo siempre. Si se te ocurre algo y eres capaz, inténtalo”, asevera. Y en relación al miedo a las alturas, bromea: “Todavía no tengo pensado tirarme por ningún sitio”. Contando con experiencia previa en administración y contabilidad, y tras estar bastante tiempo en paro, Reboredo decidió reciclarse y apostar por un sector que a nivel nacional emplea a más de 20.000 personas y necesitará cubrir al menos 500 nuevas vacantes en las áreas de servicio técnico y digitalización en los próximos cinco años. “Solo en Galicia son necesarias 100 personas”, advierte la Asociación Empresarial Gallega de Ascensores (AEGA), que precisamente impulsó en la comunidad autónoma en 2022 el primer centro de evaluación permanente que permite acreditarse en la profesión de conservación de ascensores. Para erradicar la escasez de mano de obra, una de las soluciones pasa por elevar el talento femenino al siguiente nivel, incorporando más mujeres con el paso del tiempo y contribuyendo así a acelerar así el crecimiento económico del tejido industrial que comprende este campo. En este sentido, esta semana tuvo lugar en el IES Rosalía Mera de A Coruña la tercera edición de las pruebas de certificación impulsada por la patronal, en la que se examinaron 13 candidatos. Dos mujeres y entre ellas esta viguesa. “Este es un doble logro del que estamos orgullosos. Por un lado, se confirma por tercer año consecutivo que existe interés en Galicia por acceder al sector de la elevación a través de una certificación profesional como esta de la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación cuyo sello consta en las certificaciones). Por otro lado, conseguimos por primera vez atraer mujeres hacia esta certificación, que les abre puertas en una industria con enormes posibilidades de desarrollo profesional y personal”, destacó Ángeles Ríos, presidenta de AEGA, en un comunicado remitido por la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime). “Confío en no tener que cambiar más de empleo porque este es un sector muy estable y demandado”, resalta por su parte Reboredo, para quien el mantenimiento preventivo “es un trabajo perfectamente adaptable a cualquiera”. “Se trata de tener conocimientos y poner atención en los elementos del ascensor para asegurar que funcione correctamente y que tenga el menor número de averías posible. Creo que las mujeres pueden dedicarse a las ramas técnicas sin ninguna limitación”, concluye.