El transporte gallego arranca “un año difícil” tras perder más de 750 pymes y autónomos

El último bum navideño de la AP-9 y su subida del 6,55% respecto a los precios que Audasa marcaba en 2023, el superlativo aumento de los seguros por siniestralidad que afecta tanto a camiones como a naves industriales, y la supresión de los apoyos al combustible –el descuento de 10 céntimos por litro de gasóleo para el transporte profesional por carretera que el Gobierno ha descartado prorrogar– dibujan un complejo escenario para el sector en este 2024 que no ha hecho más que arrancar. “Se viene un año difícil”, asegura Ramón Alonso, presidente de Federación Gallega de Transportes de Mercancías (Fegatramer), y las razones no son pocas. A las problemáticas descritas suma la falta de mano de obra para llevar a cabo esta actividad, sobre todo teniendo en cuenta que las plantillas de las distribuidoras son, de media, bastante envejecidas. Por si con ello no bastase, tampoco ayuda la fortísima competencia que llega de Europa del Este, con presupuestos que tiran a la baja y condiciones laborales cuestionables.

“La situación es delicada”, resumen los transportistas de la comunidad autónoma, que admiten que en el mercado hay clientes que no están dispuestos a pagar más de lo que ya pagan por obtener el producto –materias primas, piezas o alimentos– que necesitan. Pese a esto, y a la amenaza que representan sus homólogos foráneos, la patronal prevé que sus tarifas asciendan “al menos un 10%” a lo largo de este ejercicio para tratar así de sortear el impacto de los sobrecostes: “Es eso, no hacerlo y ver si aguantamos, o directamente cerrar; sino hacer como están haciendo algunos compañeros, yéndose a otros países”. El Gobierno desconfía de Audasa: auditará si la bonificación es correcta Conforme avanza Alonso, también presidente de la Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías de Pontevedra (Asetranspo), Galicia perdió más de 500 pymes y autónomos pertenecientes al transporte pesado en 2023. Cayeron de 7.130 a 6.624, 506 menos, número al que además habría que añadir las 254 pequeñas y medianas empresas y trabajadores por cuenta propia que se esfumaron del transporte ligero. Tras esta destrucción de empleo –en un 2023 en el que pese a la inflación sí hubo ayudas al carburante– está entre otros factores el “brutal encarecimiento” de los seguros de los vehículos profesionales por motivos de siniestralidad, que las aseguradoras han notificado a algunos transportistas a lo largo del pasado año. “Se han llegado a duplicar”, explica Alonso, que de media cifra en un 40% su ascenso. Hablamos de miles de euros que han desajustado unos márgenes ya de por sí reducidos en muchos casos, y lo han sufrido en especial las flotas antiguas. Sin necesidad de haber dado más partes de los habituales. El “castigo salvaje” a Galicia con la autopista AP-9: los peajes subirán un 6,55% este lunes Además de enfocarse en la rentabilidad, el presidente de Fegatramer y Asetranspo centra entre las actuales prioridades del sector la de garantizar su relevo generacional, que llega a cuentagotas. “Entre los que se van y los que no entran, la falta de mano de obra al final se traducirá en problemas logísticos que sufrirá la economía gallega”, comenta. Para resolver esta cuestión, ambas entidades apuestan por promover la paulatina incorporación de mujeres a este oficio, “que ha ido ganando comodidades”, así como jóvenes de 18 años que puedan empezar a conducir acompañados de una segunda persona. Un sector “marcado en rojo” Desde Potel Torres Transportes, firma con presencia en Pontecesures (Pontevedra) y Padrón (A Coruña) especializada en realizar trabajos de transporte frigorífico a nivel nacional e internacional, Manuel Potel cree que se va a presentar “un año flojo” en cuanto a la cantidad de servicios encargados. Y pese a que los sobrecostes han llamado a las puertas de su compañía como a las de tantas otras empresas gallegas, en su caso viendo como su facturación se reducía en 2023, no considera que este 2024 puedan impulsar sus tarifas “porque la competencia es demasiado grande”. “Va a ser un ejercicio muy complicado, de reducción de beneficios fijo”, dice, señalando que el transporte alimentario –al que se dedican, principalmente de fruta y pescado fresco– se ha desinflado ante el descenso del consumo que han registrado determinados grupos de la alimentación. “Ya desde las navidades del 2022 se comenzó a notar una bajada en la demanda”, explica en esta línea, y “este año se ha producido aún más y ahora viene la famosa cuesta de enero”. Las frases "La falta de mano de obra se traducirá en problemas para la economía gallega a nivel logístico" Ramón Alonso, Fegatramer "Va a ser un ejercicio muy complicado, de reducción de beneficios fijo" Manuel Potel, Potel Torres "Ahora mismo los bancos nos definen como un sector de riesgo. El precio del dinero es mayor" Marcos Salgueiro, Frigomar A la agresiva alza de los seguros de los camiones por su siniestralidad hay que computar también la que han experimentado, utilizando ese mismo argumento, algunas naves industriales dedicadas al almacenamiento de mercancías. De ello da fe Marcos Salgueiro, gerente de Frigomar Burela (Lugo), haciendo hincapié en que incluso hay instalaciones que las aseguradoras no están asegurando “ya que para hacerlo piden inversiones potentes de cientos de miles de euros en materia de seguridad”. Son exigencias tan ilógicas como colocar sistemas antiincendios en cámaras frigoríficas que están a decenas de grados bajo cero, como ya recogió FARO. Unido a la pronunciada disminución de las ventas, los elevados costes eléctricos pese a bajar respecto a 2022 y los múltiples hándicaps que han golpeado al transporte, esto ha derivado en que algunas compañías se hayan visto obligadas a financiar estas inversiones a través de préstamos bancarios a un tipo de interés más alto de lo habitual, en algunos casos hasta recibiendo un no por respuesta: “Ahora mismo los bancos nos definen como un sector de riesgo. Ya contábamos con un encarecimiento, porque el dinero está más caro, pero hay un encarecimiento todavía mayor debido a que somos como un sector marcado en rojo”.