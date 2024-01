Fandicosta replantea su estrategia y busca recuperar el “interés” de Wofco y Cabomar

La quiebra del mayor astillero privado de España, Hijos de J. Barreras, amenazó al naval con un enorme mordisco a su capacidad instalada y a la consiguiente destrucción de tejido empresarial auxiliar. Lo evitaron la decidida gestión de la jueza de lo Mercantil Amelia Pérez Mosteiro y la apuesta de Grupo Armón, y la compañía –la unidad productiva fue asignada a Astilleros Ría de Vigo– es hoy un referente competitivo para el conjunto de esta industria. Una celeridad y determinación que se ambicionaban para Fandicosta SA, en preconcurso de acreedores desde mediados de octubre, pero que galopa hoy a marchas forzadas a un escenario de quiebra. Pese a haber recibido tres manifestaciones de interés de grandes referentes del sector (Wofco, Interatlantic Fish y Cabomar Congelados), la pesquera se ha visto obligada a replantear íntegramente su plan de reestructuración para no bajar la verja para siempre. La hoja de ruta es clara: redefinir toda la estrategia y atraer de nuevo el “interés” de Wofco y Cabomar, retiradas de la puja. “Hay que intentar buscar opciones que eviten la liquidación”, exponen fuentes internas del proceso. A la Xunta, con el 12,15% del capital en la sociedad, no le consta un desestimiento de Interatlantic.

Una vez que una empresa comunica al juzgado el inicio de conversaciones para su reestructuración (comúnmente denominado como preconcurso) dispone de tres meses de plazo para ejecutarlo. Ese periodo termina el próximo lunes, aunque el juzgado puede prorrogar los tiempos a fin de asegurar que ese plan llegue a término. La banca acreedora –el pool está conformado por cuatro entidades– pretendía haber sellado el traspaso antes de las Navidades, pero la retirada de Wofco y el sonoro malestar de los acreedores abortaron esa posibilidad. No ha gustado en este grupo que, en paralelo a las negociaciones para vender la fábrica de Moaña, Grupo Fandicosta hubiese adelgazado su perímetro de consolidación. Porque, como avanzó FARO, no solo consumó su salida de la argentina Pesquera Cruz del Sur (con dos buques poteros, Domaio y Patagonia Blues, ahora en manos de Gandón), sino que traspasó a Profand las instalaciones de Bonfrig Ultracongelados de Vilagarcía. Fuentes vinculadas a las negociaciones constatan que ambas ventas no aliviaron la maltrecha situación económica de Fandicosta: la primera se ejecutó vía compensación de deuda y la segunda por unos 4 millones de euros. La deuda financiera solo de Fandicosta SA supera los 40 millones.

“La idea es seguir trabajando y buscar un encaje con todos los actores posibles y tratar de limar los problemas que impidieron que fructificara el primer intento de encontrar una salida”, abundan desde el entorno del grupo que preside Ángel Martínez Varela. Las tres empresas que manifestaron su interés en Fandicosta han eludido pronunciarse públicamente durante todo el procedimiento. A priori, es la viguesa Wofco la que mejor encaje tenía de cara a la compra: su plan estratégico incluye la construcción de una plataforma industrial con sala de elaborados y logística de frío, que habrá de llevar a cabo en Chapela –los terrenos de la antigua Aucosa– si no vuelve al círculo de postores por las instalaciones de Moaña. Para la banca también era la opción preferida por cuanto planteaba una quita inferior a la de Interatlantic, que por contra ponía sobre la mesa un mayor esfuerzo de capital. La consultora Deloitte es la encargada de pilotar este proceso, con el asesoramiento jurídico de Garrigues.

El juzgado atendió las peticiones Fandicosta de disponer de la tesorería generada por sus ventas –denunció que los bancos le estaban retirando fondos para compensar impagos–, lo que le ha permitido mantener operaciones en la factoría de Moaña durante las últimas semanas. Pero la campaña de Navidad genera, amén de ingresos, fortísimas tensiones de tesorería. La previsible caída de demanda en la cuesta de enero y la ya manifiesta insolvencia de la empresa urgen una pronta resolución, bajo amenaza de desistir en el preconcurso e instar por vía expeditiva un concurso-liquidación.