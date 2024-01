A tenor de los datos publicados por la Agencia Tributaria, las solicitudes realizadas en Galicia para recibir la devolución de la renta llegaron a las 945.291 durante la campaña de la renta del año 2022. De ese total, el Fisco realizó el pago a 918.218 contribuyentes, lo que significa que 27.073 solicitudes todavía están sometidas a revisión. En términos monetarios, esto simboliza el pago de 643 millones a los contribuyentes gallegos. No obstante, aún quedan pendientes de devolver 38 millones a raíz de esas revisiones. Dentro de la comunidad gallega, A Coruña se posiciona como la provincia con más revisiones pendientes, concretamente 12.357. Le siguen Pontevedra, con 9.302 consultas, y Lugo y Ourense, con 2.986 y 2.428, respectivamente.

Tal y como sostienen desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la revisión de las solicitudes para la devolución de la renta ocurre de manera usual en las campañas de la renta de cada año. “Estas comprobaciones se realizan cuando encontramos discrepancias en las peticiones. A la hora de consultar las bases de datos, observamos que no coinciden con la declaración de la renta y se inicia la consulta”, explica el secretario general del sindicato, José María Mollinedo, que cita el “extravío” de ciertos detalles por parte del contribuyente como principal causa de estas revisiones. “En ocasiones, a los solicitantes se les olvida incluir ciertos cobros en los trámites, como es el caso de la venta de acciones bursátiles o de apercibimiento de subvenciones públicas. También suelen adjuntarse datos erróneos, como los números de cuentas”, subraya.

A pesar de la demora que se genera a la hora de recibir las devoluciones, Mollinedo explica que la revisión supone un “tiempo muerto” en los seis meses de plazo que tiene el Fisco para responder a las solicitudes. “Igual que sucede en un partido de baloncesto”, indica el secretario, que también incide en la “prioridad” que supone para la Agencia Tributaria no pasarse del plazo, ya que de lo contrario, tendría que abonar en torno a un 4% de la tasa anual. No obstante, el técnico sostiene que “no es algo que suela ocurrir con asiduidad”. Cuando se abre el proceso de revisión, el solicitante es avisado a través de correo postal. “Las cartas se empezaron a enviar sobre el mes de junio. En caso de no recibir respuesta, aún quedan tres oportunidades, aunque no es lo usual”.