El crédito cae en Galicia en más de 1.600 millones tras el subidón de tipos de interés

Aunque el mercado de la vivienda especula ya con una bajada de los tipos de interés el próximo año para recuperar el aliento perdido en las ventas en los últimos meses por el fortísimo encarecimiento de las hipotecas, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE) no apuntó precisamente a eso tras la última cumbre del consejo de gobierno el pasado 14 de diciembre, que “ni debatió ni discutió” la posibilidad del recorte. “¿Deberíamos bajar la guardia? Nos hemos hecho esa pregunta. No, no debemos bajar la guardia en absoluto”, aseguró Christine Lagarde en la habitual comparecencia ante los medios de comunicación. Insistió en que la política monetaria será restrictiva el tiempo que haga falta para llegar a la meta del 2% en la inflación e, incluso, echó mano de la física para defender el mantenimiento de los niveles actuales, con el tipo principal en el 4,5%, su máximo desde agosto de 2011: “Para pasar de estado sólido a gaseoso antes hay que pasar por el líquido”.

Y liquidez es lo que empieza a faltar en el sistema sanguíneo de la economía de Galicia con el acelerón del precio del dinero y el endurecimiento de las condiciones de acceso a la financiación de los bancos. El crédito en vigor en la comunidad mermó en más de 600 millones de euros en el tercer trimestre del ejercicio, según la actualización de los datos publicada ayer por el Banco de España. Casi toda la bajada se concentra en hogares y empresas (583 millones), mientras que en las administraciones disminuyó en 34 millones. Con este van cinco trimestres consecutivos a la baja. A mediados de 2022, coincidiendo con el arranque de las diez subidas consecutivas aplicadas por el BCE a los tipos de interés entre julio del pasado año y septiembre del actual 2023, el saldo de los préstamos en Galicia empezó a contraerse. Desde entonces adelgazó en 1.634 millones de euros en el sector privado. En operaciones con el público hay todavía 1.000 millones de euros más que hace un año a pesar de que también está reduciéndose. Familias, negocios y administraciones tenían 46.779 millones de euros en créditos concedidos al cierre de septiembre después de una caída anual del 0,6%. Es la segunda comunidad con menor descenso únicamente por detrás de Canarias (0,1% menos). Los préstamos pendientes de amortizar se redujeron en 44.721 millones de euros en el conjunto del país con respecto a septiembre de 2022 y se sitúan en los 1,208 billones. Aragón, Murcia y La Rioja lideran las caídas con porcentajes del 9,5%, 8,5% y 8,2%, respectivamente. En Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana menguaron por encima del 7%; un 6,1% en Cantabria y alrededor del 4% en Extremadura y País Vasco. Además de Canarias y Galicia, los territorios donde menos se nota la tijera son Andalucía (1,8%), Castilla y León (1,9%) y Madrid (2,2%). El crédito mermó en 1.000 millones en Galicia en un año y los bancos seguirán recortándolo La Encuesta de Préstamos Bancarios del tercer trimestre que el Banco de España divulgó en octubre evidenció ya el endurecimiento de la oferta crediticia y el descenso en la demanda por sexto trimestre consecutivo. "La disminución de las peticiones de fondos se explicaría, principalmente, por el aumento de los costes de financiación", señaló el supervisor, con el agravante de las menores inversiones entre las empresas y en el caso de los hogares "por la menor confianza de los consumidores, el mayor uso de los ahorros y las peores perspectivas sobre el mercado de la vivienda". A pesar de ese empleo de los ahorros como alternativa a solicitar nueva financiación o como inyección extra para amortizar créditos anticipadamente para esquivar el encarecimiento del recibo de la hipoteca en la escalada de los tipos de interés, los depósitos aguantan la embestida en Galicia de la inflación. Su saldo bajó en la comunidad en el tercer trimestre. Es la tendencia habitual a esas alturas del año. Esta vez lo hizo en 900 millones de euros respecto al segundo trimestre del año: 35 millones menos en las administraciones y 870 millones en los llamados otros sectores residentes. En los últimos doce meses, la evolución sigue siendo positiva. Los gallegos tienen en cuentas y depósitos 79.374 millones, unos 1.700 más que en septiembre de 2022 y 12.500 a mayores que antes de la pandemia. El alza anual, del 2,2%, es la tercera más acusada en todo el país. En Canarias llega al 5,8% y al 4,6% en Andalucía. En doce comunidades se registran descensos del ahorro acumulado, especialmente Madrid (8,8% menos), Aragón (casi 6%) y La Rioja (5,2%). En el global del Estado los depósitos se redujeron un 1,3%, en 19.100 millones.