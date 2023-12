Atunlo cercena la mitad de todo su grupo para evitar la quiebra: “Ya no hay tiempo”

Hay dos segmentos de actividad principales en la multinacional Atunes y Lomos (Atunlo). Por un lado está la producción destinada a consumo humano directo, con atún congelado a bordo en salmuera –a una temperatura de al menos 18 grados negativos– y comercializado en rodajas (steaks), tacos o como ventresca. Es más rentable y sus referencias se comercializan, tanto en supermercados como para restaurantes, en formato congelado o refrigerado. Es la actividad que desempeña la fábrica de Cambados. El segundo segmento es el que abastece directamente a la industria, principalmente conservera, con lomos de atún precocidos. Este último es al que se dedican las factorías del grupo vigués de O Grove y Santoña (Cantabria), las más intensivas en mano de obra. Y son las que sufrirán de pleno, al menos de inicio, el impacto de un plan de ajuste que no tendrá nada de quirúrgico: Atunlo amputará la mitad de su negocio, echando el cierre a toda actividad vinculada a la conserva, “con el objetivo de salvar la viabilidad del resto de las empresas” del holding.

Las plantas de elaboración arousana y cántabra dejarán de serlo; el expediente extintivo sobrevuela sobre más de 200 personas (136 en O Grove y 80 en Santoña), sobre todo mujeres. “Debemos afrontar que ya no hay tiempo y que las medidas a adoptar son inevitables”, expuso ayer por escrito la dirección. Las negociaciones están en marcha.

Atunlo apunta lejos a la hora de motivar por qué ha de abandonar la producción de lomos de atún precocidos. A Asia, concretamente. “La incorporación al mercado europeo de decenas de miles de toneladas provenientes de competidores asiáticos con privilegio arancelario y costes de producción mucho más bajos” ha supuesto, indican, un muro infranqueable. Como explican las mismas fuentes a FARO, “es una actividad deficitaria desde hace tiempo porque el mercado no soporta el aumento de costes dado que hay producto más barato que viene de fuera”.

Para 2024 los contingentes de lomos de atún se mantendrán en las 35.000 toneladas. Y aquí hay debate en la industria pesquera: las armadoras (y Atunlo lo es, a través de sus accionistas Inpesca y Marpesca) rechazan la entrada masiva de materia prima de terceros países porque les fuerza a depreciar un producto premium con trazabilidad plena; las conserveras, por contra, reivindican un contingente arancelario todavía mayor para poder competir en costes con competidores como Tailandia, China o Ecuador. Atunlo, todavía mayor operadora de España en túnidos, se ha quedado pillada en medio de ambos flancos.

El escrito entregado para dar inicio a las negociaciones del ERE, al que ha tenido acceso este periódico, no tira de eufemismos: la situación es extremadamente grave y peligra la propia continuidad de la empresa a corto plazo. Recuerda las pérdidas recurrentes de O Grove y Santoña –se anotaron números rojos por más de un millón de euros entre 2021 y 2022– e incide en que Atunlo ya no tiene fortaleza para aguantarlas por más tiempo. “La situación preconcursal no permite que se puedan seguir protegiendo actividades deficitarias [...] En las circunstancias actuales y, ante la evidencia de más pérdidas futuras, no resulta admisible que se pueda seguir justificando dicho apoyo”. Insiste por último en que la dirección analizó “todas las posibles opciones” antes de optar por la vía del cierre. Sin éxito. Y sin tiempo: “La medida no se puede demorar”.

Plan de Deloitte

Fuentes de la empresa explican que el plan de reestructuración, confiado a la consultora Deloitte, no está cerrado todavía porque son varios los escenarios que hay sobre la mesa. El mercado apunta a la posibilidad de dar entrada a nuevo capital, pero en Atunlo prefieren contar con el documento definitivo antes de pronunciarse. La banca, como ya advirtió este periódico, da por hecho que se planteará una quita sobre la deuda a los acreedores. La compañía, eso sí, ha designado a un equipo de profesionales centrados únicamente en esta reestructuración. Tampoco ha trascendido si los ajustes llegarán hasta las factorías de Mindelo (Cabo Verde, que elabora lomos de atún refrigerados y congelados y calamar congelado) y, sobre todo, a la de Vila Nova de Cerveira. Esta, compartida con Marfrío, se dedica precisamente a la elaboración de lomos de atún precocidos. Empezó a funcionar en diciembre del año 2018.

Los problemas de las pesqueras especializadas en túnidos o especies de palangre trascienden al complejo escenario por el que atraviesa el conjunto del sector. No solo Atunlo está en situación preconcursal, ya que la coruñesa Actemsa ha optado por la misma vía y la catalana Frime ha trazado un plan para ajustar su deuda a corto plazo con el pool bancario. Grupo Fandicosta enfrenta también un plan de reestructuración de amplísimo espectro, que le ha obligado ya a desprenderse de su planta de Vilagarcía y hará lo propio con la de Moaña. Si cristalizan las negociaciones con Interatlantic, claro, porque la dureza de las conversaciones ha expulsado ya a Wofco y Cabomar (voluntariamente) de la puja.