Tras las quejas de consumidores británicos que vincularon las imágenes con la guerra en Oriente Medio, Zara anunció ayer la retirada de la campaña The Jacket de la gama Atelier “para no ofender a nadie” y con la justificación de que fue “malentendida”. “La campaña, que fue concebida en julio y fotografiada en septiembre, presenta una serie de imágenes de esculturas inacabadas en el estudio de un escultor y fue creada con el único propósito de mostrar vestimentas artesanales en un contexto artístico”, explicó la cadena de cabecera del grupo Inditex en un comunicado en su cuenta de Instagram.La empresa agrega que “desafortunamente” algunos clientes se sintieron ofendidos porque vieron en esas imágenes “algo muy alejado de lo que se pretendió cuando fueron creadas”.

El comunicado no hace referencia a la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, pero al mencionar las fechas en que se crearon y fotografiaron la imágenes cuestionadas queda claro que fue antes del estallido de la guerra entre Israel y Hamas a raíz de un ataque perpetrado el 7 de octubre en territorio israelí por el brazo armado del movimiento islamistas. Según informó este lunes un portavoz de la Autoridad de Estándares Publicitarios (ASA, en inglés) del Reino Unido, se han recibido “unas 50 quejas” de personas que argumentan que las imágenes de The Jacket hacen referencia al actual conflicto entre Israel y Hamás y “son ofensivas”. “Estamos revisando estas quejas –enfatizamos que, actualmente, no investigamos el anuncio en sí– y, por tanto, no podemos hacer más comentarios”, señaló. Tras examinar las denuncias, ASA decidirá si investiga o no el anuncio en cuestión a fin de determinar si viola los estándares publicitarios.

Las quejas en el Reino Unido se refieren a la campaña en las redes sociales The Jacket (La chaqueta), en la que figura la supermodelo de los años 90 Kristen McMenamy sosteniendo un maniquí envuelto en lo que parece plástico blanco y otros sin extremidades, en un fondo de ruinas. Las fotos fueron realizadas por Tim Walker.

La polémica coincidió con el lanzamiento ayer de Zara Pre-Owned, la plataforma de segunda mano de dicha marca, reparación de prendas y donación, en 14 nuevos mercados europeos, entre ellos España. Los clientes de Zara tendrán acceso a servicios de circularidad como reparación, venta entre clientes de las prendas Zara de sus armarios y donación, a través de Zara.com, su aplicación móvil y tiendas Zara, según anunció la empresa.