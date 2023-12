El día que Hiperxel volvió a nacer

Nadie daba un duro por ella hasta hace poco más de una semana, cuando FARO avanzó que Hiperxel resucitaría por Navidad, pero la emblemática cadena de congelados es oficialmente, desde hoy, un ave fénix. La firma gallega pasará a la historia por haber sido capaz de sobreponerse a la gestión anormalmente parasitaria que orquestó su descapitalización, se saldó con el cierre de cerca de un centenar de tiendas durante siete meses y destruyó 300 empleos tras su demoledor paso. Algunos de ellos se han recuperado, antiguas dependientas que por un largo e insufrible momento se vieron en la calle... Este martes, al fin, vuelven a trabajar.

Los primeros locales han reabierto a las 09.30 en Ourense, en Ervedelo y Río Avia, y mañana lo harán en las viguesas La Doblada y Sanjurjo Badía. A este último establecimiento, primero que se inauguró de la marca y que durante 35 años ha atendido a los vecinos de Teis, acudían ayer algunas señoras que incluso entraron para certificar que no se trataba de un sueño. Que uno de los negocios más queridos de la zona resurge de sus cenizas.

Las palmas sonaban a las puertas de la pionera tienda, donde un corrillo de cinco antiguas clientas festejaba la noticia tras intentar hacerse con parte del producto que aún permanecía en sus cajas, embalado. Dentro, varias empleadas desempaquetaban la mercancía que posteriormente repartirían por todas las neveras, ya enchufadas. Decenas de cajas de pescado y marisco, “enormes y de calidad”, a las que ya han echado el ojo sus futuras dueñas. Compradoras “impacientes” por celebrar la Navidad.

“¡Horrible, no nos dejan trabajar! Yo ya no me acerco a la verja porque si no ya me come la gente”, comentaba de broma una de las dependientas sobre las visitas furtivas que ayer registraron en masa. Afuera, habituales como Carmen Cobeño y Margarita Ballesteros afirmaban que “Hiperxel tiene que abrir”.

“Somos de aquí de siempre, y echábamos muchísimo de menos esta tienda”, aclararon. Su merluza, su pulpo y sus gambas; su producto “bueno y arreglado” que en nada llenará de nuevo sus congeladores.

“Cuando cerró, fui a las grandes superficies y me sentí mal. Esto es parte del barrio”, indicó por su parte José Antonio Taboada, uno de los vecinos de Teis que fueron pillados in fraganti saliendo del local de Sanjurjo Badía para asegurarse de que podría hacer allí sus compras navideñas. En su caso, además de los manjares que llevará a la mesa, volverá a poder adquirir la sardina que emplea para pescar. “Fue un cierre traumático, por ser elegante. Hay gente que se quedó sin trabajo y quieras o no son vecinos”, añadía. De ahí que la reapertura haya sido acogida con tanto calor y cariño.

No obstante, la resurrección de Hiperxel aún pilla por sorpresa a más de uno. Sonia López, otra de las viandantes que ayer se asomó a los escaparates de la firma gallega, no daba crédito a la imagen que desprendía su interior. “La última vez que vine, esta tienda no tenía nada que ver con la que conocía”, apuntó: “Si van a reabrir me alegro mucho porque la zona lo necesita. A parte de que crea puestos de trabajo y es importante que el pequeño comercio se mueva, sobre todo en un barrio en el que hay gente”.

Final feliz tras la pesadilla

La reapertura de la mayor cadena de congelados del noroeste español, avanzada por FARO y de la que se han hecho eco otros medios gallegos, llega tras la parasitaria gestión llevada a cabo por Eusebio Novas Hay y Juan José Villamizar, que a través de la empresa Vinova tejieron un entramado que acabó por llevarla a la ruina. Con la marca, parte de su maquinaria y una veintena de contratos de alquiler de los locales se hizo Manuel Cibeira, administrador de LMR Logística, Manuel Cibeira e Hijos y Alaskamar, que en una entrevista concedida a este periódico reconoció que recuperarán entre 60 y 70 empleos, plantean llegar a los 30 establecimientos y estudian ofrecer un modelo de franquicia en aquellos que ellos no cojan.