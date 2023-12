Algunos de los principales bancos españoles rechazaron ayer que los depósitos sean un producto que interese a los clientes y los han catalogado como “obsoletos” frente a otro tipo de instrumentos. “Los depósitos se han quedado obsoletos como producto, es un producto inferior en cuanto a liquidez y rendimiento”, indicó el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, durante su intervención en unas jornadas organizadas por el diario elEconomista. El máximo responsable del banco catalán afirmó que el depósito, al tener un plazo fijo, “inmoviliza” a los clientes, algo que no sucede con otro tipo de productos bancarios.

El consejero delegado de Santander España, Ángel Rivera, sostuvo que en los últimos años “ha cambiado mucho” el concepto de ahorro y que, en este sentido, España se va pareciendo más a otros países europeos, con más oferta y ahorro en fondos de inversión, gestión de activos o depósitos estructurados, que pagan más dinero. “Hay una combinación de productos para gestionar el ahorro que no es el puro depósito y estoy con César González-Bueno: No es que no haya competencia; tenemos la suerte, a los que nos gusta el libre mercado y nos gusta la competencia, de tener un sistema financiero en España muy bueno”, defendió.

El consejero delegado de Kuxtabank, Eduardo Ruiz de Gordejuela, aseveró que el depósito es un producto “parcial” y que se están confundiendo el ahorro del cliente con el depósito. “Es una visión muy reduccionista”, insistió.