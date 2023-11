Endesa asegura que mantener el recorte actual del Gobierno sobre los beneficios extraordinarios de sus centrales nucleares e hidráulicas en 2025 y 2026 no tendría ningún impacto en sus cuentas. “Para 2025 y 2026, como no vendemos a precio de mercado, lo que vemos es coherente con ese límite. [67 euros MWh] No cambiarían mucho nuestros números si se mantiene o no”, dijo el director financiero, Marco Palermo.