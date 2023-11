La publicación norteamericana The Best Lawyers, especializada en el sector jurídico, dio a conocer el listado de mejores abogados como una guía de referencia en el sector que, en el caso de España, lleva en activo 14 años. La firma viguesa On Tax & Legal acaba de obtener en la categoría de Despacho un año más el reconocimiento Best Lawyers a la excelencia profesional.

Además, el despacho de abogados olívico también recibe este año por primera vez el reconocimiento el socio del departamento Fiscal José Echevarría. Repiten, tras varios consecutivos, tanto Fernando Sobrino (Fiscal) como Ignacio Pintos (Procesal y Laboral) y Xoán López-Corona (Financiero y Mercado de Capitales).