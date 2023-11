Galicia desprende potencial energético a raudales y no son pocas las empresas que han querido esbozar su futuro con tonos verdes, aunque de frente se hayan chocado contra la inalterable oposición de ciertos colectivos críticos que –recursos mediante– han puesto en jaque a muchas de las instalaciones renovables planteadas para la comunidad. La consecuencia más inmediata es la judicialización que en estos momentos afecta a una veintena de proyectos gallegos; parques de molinos sentados en el banquillo pese a poseer una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie en diciembre, dicte jurisprudencia tras el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ya ha tumbado planes como los de EDP en Corme, y marque su destino.

Por el momento, aunque optimista, el sector espera con cautela el decisivo veredicto. Y ante lo que se atreve a calificar como “negacionismo” por parte de determinadas asociaciones y corrientes políticas, que incluso han llegado a difundir “bulos” para frenar su avance en el rural, receta pedagogía. Concienciar a la sociedad sobre los “beneficios” que traen consigo las nuevas fuentes que aportan riqueza a esta tierra, atraen inversiones milmillonarias y generan cientos de empleos.

A grandes rasgos, esa fue la postura compartida por los participantes de la última edición de Diálogos con FARO, encuentro organizado en la sede del Decano de la prensa nacional al que esta vez asistieron el presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), Manuel Pazo; el secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez; el vicepresidente de la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), Patricio Fernández; y el responsable de Estrategias Industriales de la sección de industria del sindicato CC OO en Galicia, Francisco Méndez.

En el marco del evento, celebrado esta semana y moderado por el jefe de Economía de este periódico, Julio Pérez, los invitados coincidieron en que hace falta aportar “estabilidad” al tejido que logra producir electricidad a partir de soluciones limpias, sobre todo viniendo de un contexto marcado por las brutales alzas de costes vinculadas de la guerra de Ucrania.

Dotarse de un ecosistema renovable "consistente"

A ojos de los especialistas, todas las subidas de precios registradas desde la explosión del conflicto bélico iniciado por Rusia “han sido derivadas del encarecimiento de la energía”, y precisamente ese efecto contagio se controlará en mayor medida si nos dotamos de un ecosistema renovable “consistente”, que permita asegurar nuestra soberanía –equiparar producción y demanda– y no depender del suministro de terceros países.

"O consumimos una energía (limpia) o consumimos otra, no hay alternativa"

“Las empresas ya están intentando regular los precios energéticos a largo plazo, a 10 o 12 años, para poder organizarse”, indicó al respecto Pazo, señalando que cada vez son más las que tratan de implementar contratos bilaterales que contemplen periodos más amplios para sobreponerse mejor a la volatilidad que crisis como la desatada por la invasión de Vladimir Putin han puesto de manifiesto. Del mismo modo, el presidente de EGA incidió en que la población no es consciente de que aún consumimos grandes cantidades de combustibles fósiles, “de los que todavía proviene el 70% de la energía”.

Frente a los carburantes convencionales, empleados en gran medida para calentar nuestros hogares o hacer funcionar nuestros coches, el secretario xeral de Industria destacó en su turno el papel estratégico de las renovables, que “nos pueden ayudar a tener precios más estables y más bajos”. “La descarbonización no es una opción, es una obligación”, abundó Vázquez, dejando claro que el hecho de competir en un mercado globalizado, bajo directivas tan exigentes como las europeas, entraña riesgos como la deslocalización de algunas empresas a países con normativas más laxas en materia medioambiental. “Tenemos que ser coherentes con el discurso, poner los instrumentos y las herramientas para conseguirlo”, subrayó, resaltando que “Galicia está ante una oportunidad histórica” y perderla “sería una condena para el futuro”.

Como el alto cargo de la Xunta, Méndez también insistió en la necesidad de apostar por la capacidad de la comunidad, “gran productora de energía”. Así las cosas, hizo hincapié en el componente ético que debe primar en los Veintisiete a la hora de adquirir recursos de naciones externas donde las condiciones laborales, y hasta humanas, en muchas ocasiones no cumplen los mínimos exigidos. Para corregir esta situación y mantener informado al ciudadano, el responsable de Estrategias Industriales de la sección de industria del sindicato CC OO en Galicia considera vital introducir un “sello” que acredite la trazabilidad de todos los productos que acceden al bloque comunitario.

El panorama es complejo, más si cabe teniendo en cuenta, como agregó en su intervención Fernández, que desde la pandemia del coronavirus el coste medio de las materias primas se ha disparado un 40%. La inflación ha echado por tierra algunos de los parques eólicos que se habían proyectado, si bien lo que importa ahora son los que están pendientes de ejecutarse, buena parte pendientes de la sentencia que más pronto que tarde emitirá el alto tribunal, previsiblemente el mes que viene. Según el vicepresidente de Asime, el sector debe continuar trabajando para ser “más didáctico”. “Es indispensable explicar a la gente lo que estamos haciendo, estamos apoyando la energía limpia”, puntualizó.

Potencial y amenazas

Trasladar ese conocimiento a la sociedad tampoco ha resultado ser una tarea sencilla, especialmente como consecuencia de las presiones que la implantación de numerosas instalaciones renovables ha venido sufriendo en Galicia. Para el presidente de EGA, Manuel Pazo, no existe problema alguno con las partes involucradas: “Estamos en más de 110 municipios, la gente está contenta”.

“Llegamos a acuerdos, pero siempre llega una voz externa que intenta influir sobre o los propietarios o los ayuntamientos”, añadió. En contraposición a las adversidades o los calamitosos desastres que ciertas agrupaciones auguran que ocurrirán al instalarse infraestructuras como los aerogeneradores, aseguró que el retorno es “positivo” para estos concellos; en su mayoría de renta per capita baja, con menos de 5.000 habitantes y cuyos presupuestos dependen en gran medida de los ingresos que obtienen por esta vía.

Este sector plantea inversiones por 10.000 millones para los próximos años y proporcionaría empleo a más de 20.000 personas, señaló asimismo, por lo que “una sentencia negativa sería terrible para todo el estado”. “El poder legislativo es el que lo puede cortar, lo que no podemos dejar son vacíos, hay que ir a por esas incertidumbres”, asestó en referencia a las nuevas normativas que a nivel autonómico y estatal se están preparando para aportar mayor seguridad jurídica.

"El problema es cuando empieza a haber una posición radical sin sentido"

Con esta visión también coincidió el secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, que defendió “la tramitación modélica de Galicia”. Pese a admitir que los funcionarios de la Administración autonómica han subido su “umbral” a la hora de dar su visto bueno en las DIA, lamentó que muchos proyectos se hayan visto judicializados en base a informes “muchísimo menos avalados”. “Es ir absolutamente contra todos los proyectos”, lamentó en paralelo el responsable de Estrategias Industriales de la sección de industria del sindicato CC OO en Galicia, Francisco Méndez.

“Hay mucho más potencial para seguir generando empleo”, garantizó, “el problema es cuando empieza a haber una posición radical sin sentido”. En esta línea, abogó por conseguir “una mayor remuneración” para los dueños de las superficies destinadas a impulsar parques eólicos, que “tienen que ponerse en marcha ya”.

Si no se acelera la transición energética, avanzando hacia modelos de generación sostenibles y asegurando la mano de obra precisa mediante formación, otro de los pilares fundamentales para progresar, Galicia corre el riesgo de quedarse en el camino y no aprovechar el tirón de un sector en auge. “Cada vez nos adelantarán más países y vendrán empresas extranjeras a hacer lo que no pudimos hacer aquí los gallegos, con la diferencia de que seremos más pobres”, apuntó el vicepresidente de Asime, Patricio Fernández. Al fin y al cabo, “o consumimos una energía o consumimos otra, no hay alternativa”.

"Cuanto más cerca sea producir, mejor para crear centros de datos" Francisco Méndez - Responsable de Estrategias Industrias de CC OO Galicia

Para el responsable de Estrategias Industriales de la sección de industria del sindicato CC OO en Galicia, Francisco Méndez, el hecho de seguir impulsando la producción de energía limpia a través de fuentes renovables como la eólica cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que los modelos de consumo apuestan cada vez más por la electricidad, relegando fuentes convencionales y más contaminantes a un segundo plano.

En este sentido se pronunció, por ejemplo, para hacer referencia a la futura sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), que acogerá A Coruña. “La refrigeración de los servidores requiere de mucha energía, cuanto más cercana sea la generación más fácil será desarrollar estos centros de datos”, afirmó, destacando también la necesidad de estudiar los minerales estratégicos de la comunidad para aprovechar al máximo su sector primario.

"Hay que poner en una balanza los beneficios de estos proyectos" Nicolás Vázquez - Secretario Xeral de Industria

“¿Qué no tiene impacto hoy en día? También hay que poner en una balanza los beneficios que tienen estos proyectos”, aseguró Nicolás Vázquez. Hasta la construcción de un hospital genera un efecto sobre el entorno en el que se proyecta y no por ello se dejan de construir, lo que hay que determinar son “los beneficios económicos y sociales” que los parques eólicos producen en Galicia, en este caso, y trasladarlos a la sociedad. Para ello, el sector creó en noviembre la Mesa para el Desarrollo Renovable e Industrial de Galicia, una iniciativa que el secretario xeral de Industria valoró positivamente: “Era necesario”. A su parecer, concienciar a la población gallega respecto a este tema parte de “un mensaje que lleva tiempo transmitir”, distorsionado en ocasiones por “discursos demagógicos”. “No hay otra opción, es bueno para la comunidad seguir aprovechando de una forma respetuosa los recursos que tenemos”, indicó.

"Tenemos un consumo eléctrico altísimo en nuestro territorio" Patricio Fernández - Vicepresidente de Asime

Con el avance de las nuevas tecnologías y la democratización del consumo de fuentes renovables, uno de los campos que más retos afrontará a lo largo de los próximos años es el de la automoción. A futuro demandará muchísima más electricidad de la que ahora necesita; un consumo que, como resaltó el vicepresidente de Asime, Patricio Fernández, ya es “altísimo” para el conjunto de la sociedad Solo en 2022, la comunidad autónoma se surtió del 60% de la electricidad que generó, mientras que el otro 40% lo exportó al resto del país y al norte de Portugal: 8.551 gigavatios hora (GWh). En este sentido, la producción total ascendió a 22.415 GWh y la eólica fue líder indiscutible. Su actividad creció un 1,7%, hasta los 9.729 GWh, representando el 43,4% de la generación anual. A ella le siguieron los ciclos combinados de gas (22,6%), la hidráulica (18,5%), la cogeneración (7,5%) y el carbón, en claro retroceso.

"Los entes públicos deberían ser más ágiles al promulgar las leyes" Manuel Pazo - Presidente de la Asociación Eólica de Galicia

“Los organismos públicos deberían ser mucho más ágiles a la hora de promulgar las leyes”, planteó por su parte Manuel Pazo. Todo con el objetivo de “cerrar esos puntos de vista que pueden dar lugar a dudas”. “Algo que se lleva tramitando con normalidad durante décadas se está poniendo en duda ahora”, incidió, dejando claro que el sector urge celeridad para que las inversiones previstas no se desvíen a otros puntos de España o el extranjero. “No puede ser que estemos esperando 10 o 15 años para hacer un proyecto, tenemos que tener claro que esto lo cogemos o nos pasa”, abundó el presidente de EGA. Como aspectos positivos, el representante de la patronal eólica afirmó que “logísticamente estamos preparados”. “Estamos en una nueva revolución industrial importantísima para Galicia”, resaltó, “la generación y el consumo tienen que estar lo más cerca posible”.