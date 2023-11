La subida de tipos paraliza el bum de la venta de los pisos más grandes en Galicia

El departamento de estudios de Pisos.com, una de las principales webs en España para el alquiler y venta de viviendas, pronosticó en plena segunda ola durante diciembre de 2020 una caída del 2% en los precios por culpa de la pandemia y un mayor shock de hasta el 7% en 2021.

“Aunque el gasto público está conteniendo el desempleo y el cierre de empresas, este esfuerzo ha demostrado ser insuficiente para recuperar los niveles anteriores a la crisis sanitaria en España, a los que tardaremos en llegar alrededor de dos o tres años mientras sigan operativas las restricciones y los confinamientos y no esté vacunada gran parte de la población”, apuntaba. El incremento del paro llevaría en teoría a muchos propietarios a vender sus inmuebles por fuerza mayor, arrastrando al mercado a una fuerte corrección. No fue así. El metro cuadrado de la vivienda libre en España roza en estos momentos los 1.800 euros tras un encarecimiento del 11,4% desde la aparición del COVID-19 y del 9,1% en el caso de Galicia, donde se sitúa en 1.293 euros. Hace más de diez años que no se ven precios tan altos.

Como la de Pisos.com, la mayoría de las previsiones coincidieron en aventurar otro periodo de letargo, aunque sin los tintes dramáticos del pinchazo de la burbuja del ladrillo de 2008 porque el frenazo de la economía y la incertidumbre en la demanda pilló al sector y a los hogares ligeros de deuda. ¿Qué pasaron por alto? El éxito de las políticas públicas de mantenimiento de rentas, los niveles récord de ahorro acumulado y la disposición de muchas familias a mudarse a pisos y casas más amplios y en zonas cercanas a la costa o con espacios verdes propios. En 2021 se vendieron en Galicia 19.494 viviendas, un 15% más que en 2019; y las operaciones se dispararon casi el 28%, hasta las 21.700, en 2022.

Tendencia descendente

Lo que la pandemia no logró sí está consiguiéndolo la meteórica subida de los tipos de interés con el giro del Banco Central Europeo (BCE) en su política monetaria para luchar contra la inflación. Las ventas de viviendas en la comunidad retrocedieron un 11,4% entre enero y septiembre (14.565) y el desplome de las hipotecas hasta agosto supera el 20%.

La evolución muestra “una clara tendencia descendente, manteniendo niveles de actividad en número de compraventa de viviendas todavía importantes”, como señalan los Registradores de la Propiedad, “con cuantías que progresivamente se van reduciendo con respecto a los máximos de los últimos años, alcanzados en 2022”. El incremento de los tipos de interés “está siendo uno de los factores más relevantes para generar una contracción de la demanda”. Impacta primero en el número de operaciones, “pero a corto plazo también sobre el precio de la vivienda” que, como en anteriores cambio de ciclo, tarda más en amoldarse al cambio de tendencia.

La transformación de la demanda es, además, cuantitativa y cualitativa. En Galicia se están comercializando los pisos más pequeños. Los de más de 80 metros cuadrados acapararon el 49% del mercado en el tercer trimestre de este 2023, según el balance que acaban de actualizar los Registradores. Son casi dos puntos de cuota por debajo del trimestre precedente. Los de 60 a 80 metros cuadrados representaron el 31,3% (0,43 puntos más); los de 40 a 60 metros cuadrados alcanzaron el 15,6% (0,93 puntos de avance); y los de menos de 40 metros cuadrados rozaron el 4% (0,4 puntos de alza).

Los 80 metros cuadrados en adelante aguantan a la cabeza en el conjunto del país (50,5% de las ventas) con un ligero ascenso cercano al medio punto. “A pesar del incremento del último trimestre en la agrupación de pisos con mayor superficie media, la tendencia previsible para los próximos trimestres es de progresivo descenso en dicha agrupación –aseguran los Registradores–, dando lugar a mejoras en los de superficie intermedia”.

Detrás está la subida de tipos, con el euríbor rondando el 4% y el tipo medio de las nuevas hipotecas en Galicia en el 3,53% ya. Eso “dificulta el acceso a mayor financiación hipotecaria, penalizando la compra de viviendas de mayor superficie media”.

De Cos no prevé más alzas del precio del dinero