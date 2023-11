El Black Friday ha pasado de ser la fiesta del consumo en EE UU a una celebración global de las rebajas, incluida España, donde el éxtasis por los precios rebajados ha saltado de sectores clásicos para esta fecha, como el textil o la tecnología, a otros tan variados como la banca, el transporte o la cultura.

Así, además de descuentos en camisetas y teléfonos, los consumidores encontrarán en los próximos días ofertas en productos financieros de BBVA, Banco Sabadell o Banco Santander, a la espera de que se apunten Caixabank, Unicaja o Bankinter, que ya lanzaron promociones el año anterior.

La banca ofrece desde mejores tipos en préstamos preconcedidos hasta facilidades para abrir cuentas online durante los días que dura la campaña, en la que la mayoría de entidades participan desde hace varios años en el Black Friday, que este año se celebra el 24 de noviembre.

“Hemos notado incremento relacionado con compras, uso de tarjeta y préstamos”, puntualizan fuentes del BBVA a EFE, comentario al que se suma el Banco Sabadell, que añade que “presentan más herramientas” al aumentar el número de clientes que buscan financiación para el ‘viernes de descuento’.

Menos ofertas se intuyen en el sector inmobiliario, en el que no todas las compañías ofrecen descuentos. “Algunas inmobiliarias comenzaron a realizar, hace algunos años, promociones por Black Friday, aunque no se trata de una práctica generalizada, ya que la demanda actual de vivienda es muy superior a la oferta disponible, lo que provoca que no sea necesario realizar descuentos ni campañas especiales”, explica a EFE el portal Idealista.

Como ya es habitual, el transporte se une al viernes negro con descuentos en billetes de avión (Iberia, Air Europa, Vueling o Ryanair), trenes (Renfe, Ouigo e Iryo), autobús (Alsa o Flixbus) e incluso de cruceros (Costa).

Los descuentos también llegan a cadenas hoteleras (Hesperia, NH, Meliá o Hilton, con rebajas de hasta el 50 %) o en el mundo de la cultura y el ocio, que también abraza esta convocatoria.