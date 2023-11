Vocación sin miedo al vértigo

Desde lo alto de María Berdiales es posible ver la ría de Vigo oculta bajo un manto gaseoso, húmedo, y cómo las nubes, una vez más y sin que ello les aburra, emborronan el cielo de la ciudad. En las azoteas de los pisos del centro se siente el frío que deja la lluvia cuando decide caer, y colgados de estas, cuando algún rayo de sol sorprende a nuestras borrascas, trabajan especialistas como Silverio, de Sil Vertical. Junto a Gonzalo, al que arropa un arnés de seguridad del que se desprenden dos cuerdas bien amarradas a una fijación, Silverio prepara el descenso de su compañero. Cae pisos y pisos abajo, con cuidado y técnica, lejos de hacer acrobacias como las del Cirque du Soleil, y de repente se encuentra suspendido en el aire; entonces se pone manos a la obra, a trabajar. El de los profesionales verticales es un oficio no apto para el vértigo, falto de relevo, como muchos otros tradicionales, pero en el que la vocación se cultiva cuantas más horas uno pierde la noción de la gravedad. Cuantos más metros uno se aleja del suelo.

Para Silverio, por ejemplo, nada tiene que ver este trabajo con la construcción convencional. Del ruido de las excavaciones y la maquinaria pesada pasó a la adrenalina de las alturas, primero como asalariado y después montando su propia empresa. Desde hace 12 años su día a día es un mundo diferente, la monotonía de las obras ya no existe y el escenario en el que desarrolla su actividad, la restauración de un sinfín de construcciones, puede ser un faro, el puente de Rande o la colosal Ciudad de la Justicia.

“En los trabajos que nos tocan a la gente que no hemos estudiado para hacer lo que hacemos, y que tenemos que salir adelante, las cosas son distintas”, dice. “Tienes que buscar algo que funcione, algo que tenga salida”, añade. “A lo mejor no te levantas por la mañana pensando que tienes el trabajo más maravilloso del mundo, pero sí que a medida que va pasando el tiempo, como los matrimonios que no están 100% enamorados pero tienen sus cosas positivas, mi trabajo me aporta muchísimas satisfacciones al poder ayudar a las personas que necesitan nuestro servicio”, resalta.

A ojos de Silverio, uno de los mayores beneficios de ser un trabajador vertical es que el sector tiene futuro: como dice, todo necesita antes o después una capa de pintura, ser adecentado o limpiado, y ahí entran en juego él y Gonzalo. Dentro del mercado la demanda es amplia, hay empleo de sobra, quizá demasiado. En este sentido, pese a destacar las buenas condiciones que ofrecen a los nuevos contratados, Silverio lamenta la ausencia de jóvenes que quieran emprender en este oficio, al fin y al cabo de riesgo, pero que ha mejorado a pasos agigantados en materia de seguridad.

Dos cuerdas y mil opciones

“Siempre vamos con dos cuerdas. Es muy complicado que nos pueda suceder algo. Si nos pasa algo, es porque algo hemos hecho mal”, indica José Manuel, propietario de Vigo Vertical, otra de las empresas que se dedican a realizar esta clase de trabajos en el municipio y sus alrededores. El profesional también expone la necesidad compartida de atraer a la juventud a este mundillo, “¿y qué le diría a los jóvenes para convencerlos? “Aquí hay futuro. Se vive bien, se trabaja bien”. “Lo bueno que tiene esta profesión es que hacemos muchísimas cosas, cada una diferente. A mí eso me encanta. No es un trabajo estático, no es un trabajo de oficina, pero dentro de la construcción es un trabajo que puedes desempeñar hasta edades muy avanzadas”, detalla.

Con 55 años a sus espaldas, este autónomo tiene claro que seguirá trabajando hasta que se jubile, al menos 10 más. Otros especialistas como Francisco Antonio, empleado de la compañía Soluciones Verticales, cuentan con menos antigüedad, años de rodaje en este campo, pero las mismas ganas de seguir trabajando en un oficio que le exige desplazarse por toda Galicia para trabajar hasta en molinos eólicos.

En su caso, él ha llegado a estar suspendido en el aire más de 56 metros, pero tiene compañeros que han subido hasta 250. Y como manifiesta, además de los pluses mencionados por sus colegas de gremio, está el productivo beneficio de no tener que cargar a todas partes con andamios, gastando dinero y tiempo en instalarlos para acometer las remodelaciones que ellos mismos pueden hacer levitando en el aire. Fácilmente, flotando, como si fuera un truco de magia. “Es un trabajo que me gusta porque siempre andas moviéndote, nunca estás haciendo lo mismo. Es un trabajo que tanto puedes montar paneles como dar pintura, proyectar corcho, instalar piedra… En el mundo de la construcción tiene muchas salidas. Puedes también hacer fontanería, montar unos bajantes de agua, meter un manguito en un tubo de agua, cosas así. Con solo unas cuerdas se puede hacer casi todo”.