El naval de Vigo se encarama ya al segundo puesto mundial en buques de investigación

El Thalia es uno de los buques oceanográficos del Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer), análogo al Instituto Español de Oceanografía. Sus mejores tiempos llevan verbos pretéritos: construido en 1978 en el astillero Constructions Mecaniques de Normandie y con escasos cinco días de autonomía, en la sede de esta institución, en Brest, aguardan con ansia su reemplazo. Que ya está en marcha y llevará el sello del naval de Vigo. Su sucesor, todavía sin nombre definido, es la construcción 735 de Construcciones Navales Paulino Freire. “Será un paso esencial para la flota oceanográfica francesa, lo esperamos con impaciencia”, destacó esta semana la responsable de flota del instituto galo, Sarah Duduyer. Un hito para el Ifremer y un paso más para la industria gallega en su consolidación como referente mundial en este tipo de pedidos. De acuerdo a los datos que figuran en el informe anual de Pymar –la sociedad que agrupa al grueso de los astilleros privados navales españoles–, Rusia fue el país que más contratos de oceanográficos firmó en el año 2022. Solo este gigante privó a Vigo del trono global. Es una medalla de plata con tres nombres propios: los astilleros Armón y Freire y la industria auxiliar.

A lo largo del pasado ejercicio entraron en vigor cuatro unidades oceanográficas en Rusia, con un potente programa promovido –y financiado– por el Kremlin en favor de todas las actividades marítimas y con un holding similar al que tiene China. La sociedad pública United Shipbuilding Corporation (USC) dispone de unos 40 astilleros en el país, de San Petersburgo a Nizhny Novgorod y de Severodvinsk a Murmansk. En este punto medra todavía más el mérito del naval de Vigo, en los escasos metros que separan a las empresas que dirigen los hermanos Freire y Santiago Martín. En 2022 ataron tres contratos de este tipo, con 15.885 CGT (toneladas de arqueo bruto compensado o compensated gross tonnage).

La cartera actual asciende a siete: para el Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ, de Países Bajos), el IEO, el National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA, Nueva Zelanda), Marine and Freshwater Research (MFRI, Islandia), Governo Regional dos Açores, Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI, Estados Unidos) y el ya mencionado Ifremer. Su presupuesto suma un importe superior a los 300 millones de euros, de acuerdo a las cifras reflejadas en los procesos de licitación pública.

Oceanográficos ⚬ Rusia - 31.484 CGT ⚬ España - 15.885 CGT ⚬ Alemania - 13.719 CGT ⚬ China - 10.706 CGT ⚬ Brasil - 10.204 CGT

Este know how sitúa al naval de Vigo en posiciones privilegiadas para otros encargos en fase actual de negociación. Como el promovido por la Australian Institute of Marine Science (AIMS) y que ha sido diseñado ya –como un trimarán– por la norteamericana Glosten y la oficina técnica australiana One2three Naval Architects. El plazo de presentación de ofertas expira el próximo 1 de diciembre.

En marcha está también un buque oceanográfico para la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) de Arabia Saudí, de 50 metros de eslora y que deberá entregarse para el año 2026. Su diseño también lleva el sello de Glosten y lucirá en el casco el nombre Thuwal II. Un tercer proyecto, en este caso para la National Science Foundation (NSF) norteamericana y para un buque de investigación multipropósito de categoría polar, se cae de la nómina de posibles; tendrá que hacerse en EE UU, tal y como determinan los pliegos.

España fue líder en pedidos de barcos pesqueros gracias a cuatro unidades de Armón y Nodosa

La actividad contractual también fue vertiginosa en el segmento de pesqueros, con ocho nuevos buques que situaron a España en el primer puesto mundial –en toneladas CGT– por delante de Polonia y la mismísima China. De estos encargos, cuatro fueron para Grupo Armón en Vigo (Wanchese Argentina y la joint venture malvina de Copemar) y Nodosa (las participadas, también de Malvinas, de Pescapuerta y Pereira, ambas con diseño de proa invertida). Pero la foto fija actual es mucho más positiva, con la entrada en vigor en las últimas semanas y también en Marín de un arrastrero congelador de 79 metros para Talley’s Limited y bautizado ya como Voyager; Freire amarró otro de idéntica eslora, en su caso para la armadora candiense Qikiqtaaluk Fisheries.

Como ya detalló FARO, a cierre del mes de septiembre los astilleros de Vigo y Marín sumaban 19 contratos en cartera por un importe próximo a los 600 millones de euros. Un buen que está pendiente de que Cardama ponga en vigor un pedido de 50 millones de euros para la australiana Pelamis Group y amarre otro para la construcción de dos OPV (offshore patrol vessels, patrulleras de vigilancia de altura). Metalships & Docks, de Grupo Rodman, aseguró la pasada semana que está en “proceso de financiación” para retomar los trabajos de nueva construcción en Teis después de la entrega, hace dos años y medio, del crucero a vela Sea Cloud Spirit.

Pesqueros ⚬ España - 43.774 ⚬ Polonia - 41.293 CGT ⚬ China - 41.200 CGT ⚬ Japón - 29.143 CGT ⚬ Turquía - 27.841 CGT

Apuesta de futuro por los encargos para eólica marina

La industria naval apuesta por la diversificación de su actividad hacia las energías renovables marinas, con el fin de aprovechar las oportunidades derivadas del desarrollo de la eólica flotante en España. De esta manera, en 2022, el 21% de la cartera de pedidos nacional estaba integrada por buques de apoyo a campos eólicos marinos –Gondán, en Asturias, es la principal referencia en este campo–, situando a España segunda en la clasificación mundial, únicamente por detrás de China. La consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, ha destacado que “para afrontar el futuro y consolidar estos magníficos resultados, fruto del esfuerzo de los astilleros”, el sector debe “continuar avanzando en el proceso de transformación de la industria naval, ganando competitividad y apostando por la sostenibilidad”.