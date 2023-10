La tormenta de falta de liquidez arrastra a Atunlo al preconcurso; los bancos, en “alerta” por la deriva del sector

Una planta especializada en cefalópodos o en langostinos no es una fábrica de coches: campañas de pesca, vedas, temporales o afecciones en granjas acuícolas no le permiten aplicar las proclamadas ventajas de los sistemas logísticos just in time. Aquí hay que aprovisionarse, disponer de stock, almacenar existencias y tener los congeladores encendidos los 365 días del año. Así que la estrategia en cuanto a compras y aprovisionamientos es un riesgo de primerísimo nivel, máxime si, como es lo más habitual, la factoría en cuestión no tiene barcos propios o granjas y depende de terceros.

Imaginen que una empresa hace acopio de 150 toneladas de langostino argentino a 3.300 dólares la tonelada, pero que el mercado no absorbe porque no hay consumo; el valor de ese stock se deprecia –hasta septiembre, la cotización por tonelada para este producto ha bajado hasta los 3.208 dólares– y, con el coste de la logística de frío por las nubes, la compradora pierde dinero. Este escenario es el que se está extendiendo en grupos de referencia en la industria gallega de elaborados de pescado. Y Atunes y Lomos (Atunlo), mayor operadora en el mercado de túnidos de España, es uno de ellos. Aunque la casuística difiere entre las empresas, la dirección de la compañía viguesa –participada en un 50% por Comercial Pernas (Coper) y Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca)– ha optado por el mismo camino que Fandicosta y Actemsa: el de la ley concursal. Fandicosta entra en preconcurso para ganar tiempo con los acreedores Como han apuntado a FARO fuentes directas de las negociaciones, la sociedad ha remitido un burofax para informar al juzgado de la “apertura de negociaciones con los acreedores” al encontrarse en uno de los tres supuestos que prevé la legislación: “probabilidad de insolvencia”, “insolvencia actual” o “insolvencia inminente”. Esto es, la imposibilidad de hacer frente a la totalidad de los gastos corrientes. La accionista vasca de Atunlo, Inpesca, ha convocado ya una junta extraordinaria urgente para el martes de la próxima semana: “Información a los accionistas de la situación de Atunlo” es el primer punto en la orden del día. El alza de precios arrastra a pesqueras a una crisis de tesorería: “Vienen tiempos difíciles” La propia pesquera viguesa reunió este lunes a su consejo de administración. Hasta comienzos de año en el capital estaba también la atunera Pevasa (de Bermeo), pero se desprendió de sus participaciones. A partir de ahora la sociedad dispone de tres meses para armar un plan de reestructuración bajo el escudo del preconcurso de acreedores. La sociedad ha remitido un burofax para informar al juzgado de la “apertura de negociaciones con los acreedores” al encontrarse en uno de los tres supuestos que prevé la legislación: “probabilidad de insolvencia”, “insolvencia actual” o “insolvencia inminente” Como ya advirtió este periódico en testimonios del sector, los problemas de tesorería de Atunlo están vinculados a los de la coruñesa Actemsa, también en preconcurso. La afección se extiende a proveedores de mercancía y servicios, que han interpuesto ya procesos monitorios en el juzgado de lo Mercantil con sede en Vigo. “En el caso de Galicia hay mucho stock acumulado y las ventas de túnidos han caído especialmente, en torno a un 25 o un 30%”, enfocan fuentes financieras. A su juicio, la propiedad de Atunlo afronta dos posibles vías para remediar sus tensiones en la tesorería: la venta de gran cantidad de stock “a un precio razonable” o la inyección de capital a cargo de un player del sector. Según las cuentas anuales de la pesquera correspondientes al ejercicio fiscal de 2022, depositadas recientemente en el Registro Mercantil, el activo corriente en existencias (comerciales, materias primas y producto terminado) superaba los 94 millones de euros. El agujero de tesorería en la pesca gallega se propaga a firmas atuneras y al palangre “El consumidor ha dejado de considerar especialmente al atún como una proteína barata”, comparte otro directivo financiero. Los esfuerzos de este tipo de comercializadoras de túnidos, y de Atunlo en particular, han aumentado en el segmento de productos para consumo humano directo en detrimento de los lomos de atún precocido. El primero, procedente de atuneros con sistemas de congelación en salmuera, a una temperatura de -18º, es más rentable; el segundo, con destino a la conserva, se ha visto muy afectado por la compra masiva de materia prima desde Asia. CLAVES

>Blindaje La solicitud de preconcurso habilita un plazo de tres meses para la ejecución de un plan de reestructuración que dé equilibrio a tesorería. Aporta seguridad jurídica a las negociaciones.

>Tiempo El plazo puede extenderse si el juez lo considera necesario para el buen término del proceso.

>Acciones La empresa puede proceder a la venta de activos en ese plazo.





A partir de ahora, como determina el artículo 600 de la ley concursal, se abre para la pesquera un periodo de tres meses durante los cuales “los acreedores no podrán iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad empresarial”. La solicitud de preconcurso –formalmente, de esa “comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores”– no implica la salida del equipo de José Pernas de la dirección de la empresa. Expirado el plazo legal, y si Atunlo no ha sido capaz de validar un plan de reestructuración, deberá pedir el concurso (suspensión de pagos). La consultora Deloitte está asesorando en el proceso. El “miedo” de la banca Aunque los casos con problemas de tesorería estén impactando en grupos de gran tamaño –la fábrica de Fandicosta en Moaña, Actemsa y Atunlo suman ventas superiores a los 500 millones de euros anuales–, no se trata de una epidemia o de casos generalizados. Eso no significa que la banca haya aislado estos casos como particulares. “La banca tiene miedo, eso es así, todo el sector financiero está en alerta, haciendo muchas preguntas”, prosiguen las mismas fuentes financieras, de máximo nivel. Consideran que es necesaria una acción conjunta de respaldo de las entidades bancarias, pero está pesando más la cautela que esta eventual acción proactiva. Además de la derivada de la subida de tipos y la consiguiente factura adicional por los servicios financieros, entidades están endureciendo las condiciones de acceso a circulante, líneas de importación o factoring. “El sector necesita tiempo, tenemos miedo a que la banca se precipite y restrinja financiación” Lo que sí es más general es la problemática en torno al mercado de túnidos, con armadoras de relevancia con, como poco, pérdidas sustanciales por las bajas capturas de los últimos meses y la retracción del consumidor final. Hay al menos tres buques atuneros de capital español en venta y la flota no descarta el amarre de buques auxiliares (o maciceros). El palangre, de momento, mantiene la actividad pese a haber tenido que digerir fuertes impagos de grupos como Fandicosta.